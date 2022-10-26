超商變身「深夜餐酒館」！現吃地瓜球、烤香腸　還能喝調酒超Chill

▲7-11現烤哈燒專櫃開賣新品「21世紀紫玉地瓜球」、「滿漢蒜味烤香腸」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

半夜嘴饞不怕沒東西吃！就有超商變身「深夜餐酒館」，開賣一系列熱騰騰的串燒，不管是想吃香草烤雞腿、蒜味烤香腸或紫玉地瓜球通通都有，若想微醺一下也沒問題，超商推出首創4款調酒師激推酒單，基酒及搭配的飲品、冰棒等都能在超商買到，想喝什麼酒自己調。

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7-11打造深夜「療癒食系」餐酒館，特別於超過60間門市設立「現烤哈燒專櫃」和「酒BAR」複合店門市，即日起至11/4前每週五六日還能享「任選混搭第2件半價」優惠；現烤哈燒專櫃除了必吃21香草烤雞腿、韓式辣豬肉串燒等人氣品項，現在還開賣新品滿漢蒜味烤香腸和21世紀紫玉地瓜球。

▲地瓜球咬下是滿滿的地瓜餡。



▲基酒及搭配的飲料、冰棒皆能在7-11買到，可以製作專屬自己的調酒。（圖／記者周姈姈攝）



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酒BAR則是推出「自己調、FUN鬆玩」主題，即日起開賣2支即飲調酒、2款基酒及4款超商首創調酒師激推酒單，先於酒BAR購入適合的基酒後，再依照酒譜選購適合搭配的超商飲品，更可以銅板價加購限量雪克杯，輕鬆簡易就能製作屬於自己的個人化調酒，在家微醺最享受。

▲全家推出3款韓式鮮食。（圖／全家提供，下同）

再來必吃「韓式炸醬麵」，以大量洋蔥及蔬菜爆香後，加入韓國獅子牌春醬熬煮的香濃炸醬，並搭配小黃瓜絲、水煮蛋，同樣是經典美味；「辣炒魚板飯卷」則是使用韓國進口Q彈魚板搭配經典韓式辣醬，表層再刷上韓式芝麻油，香氣十足，即日起於全門市陸續開吃。

▲經典韓式炸醬麵、春川起司辣炒雞拌飯通通有。