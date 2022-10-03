麥當勞2大套餐打9折！foodpanda「10月超殺優惠碼」一次看

▲foodpanda10月限定優惠碼懶人包。（圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

優惠碼快收！外送平台「foodpanda」10月限定「超殺優惠碼」來了，這個月可以爽吃麥當勞2大指定套餐打9折、漢堡王滿額現折等優惠，還有手搖飲爽喝75折等，通通不能放過。

▲麥當勞2大指定套餐打8折。（圖／業者提供）

●美食外送

1.即日起至10月31日凡輸入優惠碼「美食台好吃」，即可享「美食外送滿499元現折75元」優惠，每人可用2次。

2.即日起至10月31日凡輸入優惠碼「真的台好吃」，即可享「美食外送滿799元現折135元」優惠，每人可用2次。

3.即日起至10月31日凡輸入優惠碼「天天台好吃」，即可享「美食外送滿999元現折200元」優惠，每人可用2次。

4.即日起至10月15日凡輸入優惠碼「咖啡台好喝」，即可享「美食外送指定咖啡店家滿199元打9折」優惠，最高現折30元，每人可用2次。

5.即日起至10月31日凡輸入優惠碼「台菜台好吃」，即可享「食外送指定餐廳滿280元打8折」優惠，最高現折70元，每人可用2次。

6.即日起至10月31日凡輸入優惠碼「世界台好吃」，即可享「美食外送指定餐廳滿300元打8折」優惠，最高現折80元，每人可用2次。

7.即日起至11月8日凡輸入優惠碼「9愛麥當勞」，即可享「麥當勞指定套餐（起司脆薯雙牛堡餐／柚香塔塔脆雞堡餐）打9折」優惠，最高現折30元，每人可用1次。

8.10月8日至10月27日凡輸入優惠碼「漢堡王開吃」，即可享「漢堡王滿359元現折90元」優惠，每人不限使用次數。

9,即日起至10月23日凡輸入優惠碼「PASTA40」，即可享「Pasta Hut滿200元現折40元」優惠，每人不限使用次數。

10.10月18日至10月31日凡輸入優惠碼「COCO台好喝」，即可享「Coco都可滿250元打75折」優惠，最高現折70元，每人不限使用次數。

11.10月20日至11月2日凡輸入優惠碼「微風台好吃」，即可享「微風百貨全館指定餐廳滿300元打75折」優惠，最高現折90元，每人不限使用次數。

●生鮮雜貨

1.即日起至10月10日凡輸入優惠碼「台讚了」，即可享「指定消費者訂購生鮮雜貨滿1010 元現折250元」優惠，每人可用1次。

●pandamart熊貓超市

1.即日起至10月10日凡輸入優惠碼「台棒了」，即可享「pandamart熊貓超市滿1010元現折250元」優惠，每人可用1次。

●pandapro專屬

1.即日起至10月31日免優惠碼，台北市、新北市、基隆市pandapro會員可享「下單星巴克滿280元打85折」優惠，最高現折70元。

●信用卡優惠

1.即日起至10月31日「JCB信用卡獨家優惠」，凡輸入優惠碼「PSJCB210」」且全平台下單滿300元，即可享「現折100」元優惠，每人可用1次。

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