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超商「2款便當新品」來了！炙燒烤雞腿鮮嫩多汁　還吃得到池上米

▲▼7-11最新便當。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣最新「花漾輕食便當」，吃得到炙燒烤雞腿排搭配板豆腐拌飯、五色蔬菜。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

有超商與農糧署合作料理競賽，將獲獎作品開發成超商人氣定番商品「花漾輕食便當」，一次能吃得到五色蔬菜搭配板豆腐拌飯，口感清爽又有飽足感，還有一塊炙燒烤雞腿排，咬下是滿滿的肉汁；另外，該超商首度推出以冠軍池上米製成的「池上便當」，吃貨們絕對不能放過。

7-11與農委會農糧署合作，近日由農糧署主辦料理競賽，邀請愛好料理的民眾參加，不管是家庭主夫或主婦，均可自行研發獨門特色食譜，並已在地食材製作輕食便當料理，經過3個多月的競賽，獲獎作品即日起已於7-11量產販售。

此次獲選的料理達人是位來自台南的年輕主婦，作品為「花漾輕食便當」，以五行概念使用五色蔬菜搭配，包含高麗菜、南瓜、紅蘿蔔、香菇、麻竹筍等，分別來自雲嘉南地區，藉由簡單調味與清炒，完成了色澤繽紛、營養更加分的配菜；同時也發揮創意將非基因改造黃豆製成的傳統板豆腐拌入米飯提供更豐富的蛋白質攝取、提升飽足感，主食則以日式鹽味醬炙烤在地雞腿排，充分保留肉汁原味且富含香氣。

▲▼7-11最新便當。（圖／7-11提供）

▲7-11也首度開賣以冠軍池上米製成的「池上便當」。

不僅如此，7-11近期也首度推出使用精饌米獎冠軍池上米、精挑每隻豬肉僅有幾百公克的霜降肉(二層肉)製成的「池上便當」，肉質軟嫩香氣十足，加上紅蔥蝦米爆香拌炒高麗菜，吃起來超滿足。

▲▼萬波「好濃芋」芋頭系列回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲萬波芋頭系列回歸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

人氣復古手搖飲品牌「萬波島嶼紅茶」秋冬限定「芋頭系列」回來了，這次特意選用大甲芋頭製成綿密芋泥後搭配濃醇鮮奶，有招牌「芋頭鮮奶」、加了Q彈波霸的「芋頭波霸鮮奶」共2款選擇，大口喝奶香、芋香十足，還有芋頭顆粒口感，罪惡滿分，即日起於全門市上市，且除冷飲外，也提供溫熱飲。

▲▼萬波「好濃芋」芋頭系列回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲咀嚼控必喝芋頭鮮奶搭配Q彈波霸。

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