陸軍4士兵拍抖音跳舞被汰除　官兵匿名挺：當兵不是為了當乖寶寶

▲阿兵哥在營區拍抖音，除了抽電子煙，也在鏡頭前熱舞。（圖／讀者提供）

記者柯沛辰／綜合報導

陸軍關渡地區指揮部4名士兵在營區寢室拍抖音，把跳舞、抽電子煙畫面上傳網路。國防部通信電子資訊參謀次長盧建中24日表示，國軍對資安採最高標準的「零容忍」態度，4名士兵已全數汰除。不過，有官兵匿名在網上替4人抱屈，認為處分過重，引發討論。

有官兵匿名在臉書粉絲專頁「靠北長官Max」表示，「我是陸軍，我支持關指部抽電子菸、跳舞跟錄影，上述三點都不是殺人放火，軍隊是打勝仗為目的，不是當乖寶寶。」

文中還提到，「如果要汰除他們，請先汰除私菸案還可以升官的那一位。我們是軍隊，命是中華民國的，不是你們這些看戲又不敢當軍人的！」

▲有陸軍官兵匿名挺，「軍隊打勝仗為目的，不是當乖寶寶」。（圖／翻攝自臉書／靠北長官Max）

許多網友紛紛留言，「後台不夠硬」、「總結：沒關係、沒靠山、沒背景、沒後台，結案」、「資安沒有一條規定是汰除的，到底為何能說怎樣就怎樣」、「對於部隊官兵違法違紀行為，處分輕重比例，考量的是動機、違規程度、犯後態度，絕非主觀情緒」。

不過，也有人不以為然，「規定要用MDM（智慧型手機管制程式）為什麼不用，違反資安規定本就天條，所以按規定處分多大都沒你事」、「重點是違反軍紀，軍紀是軍隊的命脈」、「國家叫你不要沒上鎖MDM就進營區，你有做到嗎」、「笑死，直接把自己錯誤合理化，原來只要不殺人放火一切都可行啊？」引發討論。

▲何志偉放出其他國軍拍攝抖音的截圖，詢問國防部長有無信心禁止。（圖／記者蘇晏男攝）

國軍4名志願役士兵在寢室內拍抖音跳舞、抽電子煙，經陸軍六軍團調查後，證實是轄屬關指部士兵，儘管未涉及洩密，但行為欠缺資安紀律觀念，因此21日對外表示將核予記過、申誡處分，並檢討內部管理疏責。

事發3天後，國防部長邱國正24日赴立法院外交國防委員會備詢，立委何志偉就國軍違紀使用抖音質詢，詢問對第一線官兵不在營區內使用抖音有無信心？邱回應，國軍知道事態嚴重，會強烈防範，但不能指望阿兵哥自愛，所以已要求幹部針對內部管理持續去要求。

何志偉建議，直接禁假作為懲處。不過，通信電子資訊參謀次長盧建中回應，國軍對於資安問題都採最高標準及零容忍，尤其是違反內部管理且有辱軍譽，將採取最高標準處罰，包括這次上傳軍營影像的4名士兵已全數汰除。

▼國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

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