　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

關指部4士兵拍抖音跳舞被汰除　官兵匿名挺：當兵不是為了當乖寶寶

▲阿兵哥在營區抽電子菸熱舞上傳TikTok。（圖／讀者提供）

▲阿兵哥在營區拍抖音，除了抽電子煙，也在鏡頭前熱舞。（圖／讀者提供）

記者柯沛辰／綜合報導

陸軍關渡地區指揮部4名士兵在營區寢室拍抖音，把跳舞、抽電子煙畫面上傳網路。國防部通信電子資訊參謀次長盧建中24日表示，國軍對資安採最高標準的「零容忍」態度，4名士兵已全數汰除。不過，有官兵匿名在網上替4人抱屈，認為處分過重，引發討論。

有官兵匿名在臉書粉絲專頁「靠北長官Max」表示，「我是陸軍，我支持關指部抽電子菸、跳舞跟錄影，上述三點都不是殺人放火，軍隊是打勝仗為目的，不是當乖寶寶。」

文中還提到，「如果要汰除他們，請先汰除私菸案還可以升官的那一位。我們是軍隊，命是中華民國的，不是你們這些看戲又不敢當軍人的！」

▲▼關指部4兵拍抖音跳舞被汰除　官兵匿名挺：當兵不是為了當乖寶寶。（圖／翻攝自臉書／靠北長官Max）

▲有陸軍官兵匿名挺，「軍隊打勝仗為目的，不是當乖寶寶」。（圖／翻攝自臉書／靠北長官Max）

▲▼關指部4兵拍抖音跳舞被汰除　官兵匿名挺：當兵不是為了當乖寶寶。（圖／翻攝自臉書／靠北長官Max）

▲▼關指部4兵拍抖音跳舞被汰除　官兵匿名挺：當兵不是為了當乖寶寶。（圖／翻攝自臉書／靠北長官Max）

許多網友紛紛留言，「後台不夠硬」、「總結：沒關係、沒靠山、沒背景、沒後台，結案」、「資安沒有一條規定是汰除的，到底為何能說怎樣就怎樣」、「對於部隊官兵違法違紀行為，處分輕重比例，考量的是動機、違規程度、犯後態度，絕非主觀情緒」。

不過，也有人不以為然，「規定要用MDM（智慧型手機管制程式）為什麼不用，違反資安規定本就天條，所以按規定處分多大都沒你事」、「重點是違反軍紀，軍紀是軍隊的命脈」、「國家叫你不要沒上鎖MDM就進營區，你有做到嗎」、「笑死，直接把自己錯誤合理化，原來只要不殺人放火一切都可行啊？」引發討論。

▲▼何志偉展示國軍拍攝抖音截圖。（圖／記者蘇晏男攝）

▲何志偉放出其他國軍拍攝抖音的截圖，詢問國防部長有無信心禁止。（圖／記者蘇晏男攝）

國軍4名志願役士兵在寢室內拍抖音跳舞、抽電子煙，經陸軍六軍團調查後，證實是轄屬關指部士兵，儘管未涉及洩密，但行為欠缺資安紀律觀念，因此21日對外表示將核予記過、申誡處分，並檢討內部管理疏責。

事發3天後，國防部長邱國正24日赴立法院外交國防委員會備詢，立委何志偉就國軍違紀使用抖音質詢，詢問對第一線官兵不在營區內使用抖音有無信心？邱回應，國軍知道事態嚴重，會強烈防範，但不能指望阿兵哥自愛，所以已要求幹部針對內部管理持續去要求。

何志偉建議，直接禁假作為懲處。不過，通信電子資訊參謀次長盧建中回應，國軍對於資安問題都採最高標準及零容忍，尤其是違反內部管理且有辱軍譽，將採取最高標準處罰，包括這次上傳軍營影像的4名士兵已全數汰除。

▼國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼邱國正外交國防委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
魏哲家「勸休假」惹議　台積電深夜滅火
準奈格偏移「路徑恐蓋全台」！3天豪雨彈風強雨大
曹格突PO：我老婆愛這個人！　刪文又嗆「隨便攻擊」
兩款BA.5次世代疫苗過EUA「12歲以上可打」　指揮中心：
第一眼看到什麼動物？秒測你的「真實人格」
4士兵拍抖音跳舞被汰除　官兵匿名挺：當兵不是為了當乖寶寶
大便7種外觀！醫認證「最美型態」曝光　2情況快就醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

周玉蔻踢館「日本學者」預測選舉結果　小笠原分析：民進黨有利

游淑慧認熱戀三立高層「藍粉罵翻」！韓國瑜送39字暖爆　風向秒轉彎

陸軍4士兵拍抖音跳舞被汰除　官兵匿名挺：當兵不是為了當乖寶寶

幕後／評陳時中「在同溫層裡戰鬥」　綠操盤手大膽預言勝負2關鍵

直擊／蔡英文助選陳時中嘀咕「講到哪了」　注意力被牠吸走

快訊／蔡英文暗酸韓國瑜「輸給我了」　狂讚陳時中很耐操：一定勝選

快訊／林佳龍快篩陽性確診　將缺席明日全部行程

日本神人級學者預測「22縣市長選舉」　台北市長他會勝選

直擊／陳時中廟口開講自曝「深蹲皮皮剉」　欲罷不能聊政見38分鐘

高虹安駁雙薪兼職說！沈慧虹勸「拿出證據」：不是自己說了算

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

蕾菈補辦婚禮！甜喊：是湯太太了 自創情歌送老公...湯宇激動爆哭

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

2車雨中競飆！副駕妻嚇傻　跑車打滑自撞「沒保險慘了」

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

撞擊畫面曝！三峽雙載機車緊貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

楊丞琳率12人飆刀群舞　一鏡到底練習室曝光！

周玉蔻踢館「日本學者」預測選舉結果　小笠原分析：民進黨有利

游淑慧認熱戀三立高層「藍粉罵翻」！韓國瑜送39字暖爆　風向秒轉彎

陸軍4士兵拍抖音跳舞被汰除　官兵匿名挺：當兵不是為了當乖寶寶

幕後／評陳時中「在同溫層裡戰鬥」　綠操盤手大膽預言勝負2關鍵

直擊／蔡英文助選陳時中嘀咕「講到哪了」　注意力被牠吸走

快訊／蔡英文暗酸韓國瑜「輸給我了」　狂讚陳時中很耐操：一定勝選

快訊／林佳龍快篩陽性確診　將缺席明日全部行程

日本神人級學者預測「22縣市長選舉」　台北市長他會勝選

直擊／陳時中廟口開講自曝「深蹲皮皮剉」　欲罷不能聊政見38分鐘

高虹安駁雙薪兼職說！沈慧虹勸「拿出證據」：不是自己說了算

快艇不妙！　一哥「可愛」雷納德膝傷又無預警缺陣

TAITRONICS及AIoT Taiwan聚焦未來科技及先進技術　展現電子產業實力

喜歡甜品測出你的社交能力！喜歡巧克力鍋根本是100%天才型社交高手

魏哲家「勸休假」惹議　台積電深夜滅火

GINO演太子爺乩身　開拍「突冒3奇怪狀況」！現場畫面曝光　

中信特攻開幕戰票房破8成　彭政閔開球、PS女孩見面會

周玉蔻踢館「日本學者」預測選舉結果　小笠原分析：民進黨有利

準奈格偏移「路徑恐蓋全台」關鍵大轉彎到家門！3天豪雨彈風強雨大

中共「新修改」黨章全文公布　正式納入「堅決反對和遏製台獨」

216萬起！BMW「小改款3系列」房車、旅行車來了　國內傳開放接單

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

政治熱門新聞

快訊／楊植斗拜票重摔後腦著地　羅智強曝情況：頭到現在還在暈

獨／網美逃出柬埔寨回台拍AV遭嘲諷　本尊親述改當女優原因

陳其邁貼「青澀」抓漏看板　周玉蔻今曬畢業照：每個人都年輕過！

快訊／拜票後腦著地重摔　楊植斗親曝身體狀況：還有點不適會再回診

竹縣議員候選人買票　遭羈押禁見

日本神人學者預測縣市長選舉：北市他會贏

ET民調／新竹「雙虹」激戰！高虹安支持度37.8%居冠　69.7%泛藍力挺

高嘉瑜問近千萬建區塊鏈資料庫「拿來幹嘛？」官員答不出來

三峽軍卡2死車禍最新進度曝　六軍團：肇事上兵暫停駕駛勤務

資策會不忍了！　提告高虹安內容曝光

PTT八卦板挺國台辦：聽到台灣民心

蔡英文暗酸韓國瑜「輸給我了」　讚陳時中很耐操：一定勝選

蔡其昌稱顏家無奈挺盧！顏寬恒打臉：真心真意

快訊／林佳龍突發燒　今早才「無罩合體」江聰淵

更多熱門

相關新聞

共軍威脅更強硬　及早列清單應對

共軍威脅更強硬　及早列清單應對

由於習近平贏者全拿的權力布局，亦使黨內制衡機制盡失，此種權力極大化現象將使他對國家機器的掌控更強勢主導，促使習將更加挑戰由美國主導的國際秩序。或有進者，未來中共對外會採取更強硬的姿態，隨時可將內部的不滿壓力轉移成對外軍事冒進主義，因此台灣更須注意中共的政經走向，妥擬因應對策。

抖音「外交部假帳號」5秒詭異影片曝　吳釗燮喊要報警

抖音「外交部假帳號」5秒詭異影片曝　吳釗燮喊要報警

關指部火箭彈爆炸！4官兵受傷送醫畫面曝

關指部火箭彈爆炸！4官兵受傷送醫畫面曝

即／陸軍關指部66火箭彈突爆炸　4官兵傷勢曝

即／陸軍關指部66火箭彈突爆炸　4官兵傷勢曝

快訊／國軍鑑測「一枚66火箭彈」不明原因擊發　4官兵受傷就醫

快訊／國軍鑑測「一枚66火箭彈」不明原因擊發　4官兵受傷就醫

關鍵字：

關指部汰除抖音資安國軍

讀者迴響

熱門新聞

逃出柬埔寨「IG網美」下海拍大尺片！　全裸宣傳照曝光

IG網美逃出柬埔寨回台拍AV！網掀戰　本尊回應了

逾60年沒洗澡！　「世上最髒的人」病逝享耆壽94歲

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

連迎5天暴雨！半個台灣紫到發黑

小隻馬嫁巨人尪　被問會痛嗎霸氣回應

路上看到漂亮特斯拉　「副駕正妹開窗」網尖叫：太親民

周湯豪3對3夜歡！貼身新伴綠毛妹是女偶像

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

老公爽中9億頭不告訴老婆：怕她不工作了

台灣清水健是他！「超猛外型曝光」女優超愛

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」

等12年！交長拍板　國內首座大型跨海「金門大橋10/30通車」

RSV入侵幼兒園！醫示警：患者比新冠多

更多

最夯影音

更多
夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥
《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

蕾菈補辦婚禮！甜喊：是湯太太了 自創情歌送老公...湯宇激動爆哭

蕾菈補辦婚禮！甜喊：是湯太太了 自創情歌送老公...湯宇激動爆哭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面