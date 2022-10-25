關指部火箭彈爆炸「4官兵受傷」！送醫畫面曝光　他要動手術清創

▲關指部66火箭彈爆炸，導致4名官兵受傷。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者黃彥傑、柯振中／新竹報導

陸軍湖口營區靶場25日發生火箭彈爆炸的意外，一共造成4名官兵受傷，被送往竹北東元醫院救治，所幸都無生命危險，送醫畫面也隨之曝光。4人在軍方的陪同下，抵達竹北東元醫院治療，其中林姓士兵手臂當中有異物，預計手術清創，接著安排住院觀察。

陸軍第六軍團關渡地區指揮部聯合兵種第一營機械化步兵第二連25日前往湖口營區靶場，進行期末戰力測驗，沒想到下午3點提領完彈藥，準備進入射擊陣地時，一枚「66火箭彈」突然爆炸，4名官兵因為躲閃不及，遭到爆炸波及。

▲▼原本要進行期末戰力測驗，沒想到66火箭彈突然爆炸，導致4名官兵受傷。（圖／記者黃彥傑翻攝）



其中林姓上士耳膜震傷、林姓一兵手臂紅腫擦傷，臂上有碎片，吳姓一兵、張姓上兵則是臉部劃傷，檢查後已完成包紮。

▲▼4人受傷後被送到醫院救治，所幸沒有生命危險。（圖／記者黃彥傑翻攝）



林姓一兵因為臂上有碎片，要動手術清創、取出，後續會安排住院觀察，林姓上士則預計會診耳鼻喉科，將安排門診追蹤治療。

4人送醫的畫面曝光，可見身穿白衣的男子手臂、耳朵及臉部都有紗布包裹，還好沒有受到致命傷，而旁邊也有身穿軍服的軍官陪同，看起來並無大礙。

陸軍教準部上校發言人謝子偉表示，25日進行鑑測時，一枚66火箭彈在搬運過程中因不明原因擊發，導致4名官兵受傷，案發後已停止鑑測，同批號彈藥暫停使用，另外會配合專案小組調查，釐清案發原因。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完