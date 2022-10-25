快訊／4官兵傷勢曝！陸軍關指部66火箭彈突爆炸　1上士耳膜震傷

▲陸軍第六軍團關渡地區指揮部聯合兵種第一營機械化步兵第二連25日下午進行實彈訓練，66火箭彈於搬運過程中，不明原因擊發釀4名官兵受傷。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃宥寧、黃彥傑／新竹報導

陸軍第六軍團關渡地區指揮部聯合兵種第一營機械化步兵第二連，今（25日）於湖口營區靶場，實施戰力測驗，期間人員進入射擊陣地時，一枚66火箭彈突爆炸，造成林姓上士右耳膜震傷、林姓一兵手臂紅腫擦傷、吳姓一兵、張姓上兵則臉部劃傷，緊急送往竹北東元醫院後，均無生命危險，後續將由未爆彈處理小組查明原因。

據悉，駐地淡水區的陸軍第六軍團關渡地區指揮部，聯合兵種第一營機械化步兵第二連，到湖口營區進行期末戰力測驗時，25日下午3時彈藥提領完畢後，人員移動準備進入射擊陣地時，1枚「66火箭彈」突爆炸，4官員來不及躲避，釀林姓上士耳膜震傷、林姓一兵手臂紅腫擦傷、輕微出血，2人均送竹北東元醫院；吳姓一兵、張姓上兵臉部劃傷，由醫務組檢查為皮肉傷已完成包紮。

林姓一兵經初步診療，發現其右手前臂及上臂有異物（碎片），預計安排手術清創取出，後續安排住院觀察。另林姓上士耳膜受傷，預計會診耳鼻喉科，應可門診追蹤治療。

▲林姓上士耳膜震傷，緊急送往竹北東元醫院，所幸4名官兵均無生命危險。（圖／記者黃彥傑翻攝）

目前部隊已停止射擊鑑測，同批號彈藥暫停使用；另配合專案小組調查、釐清肇因，並持恆強化彈藥鑑濾與防險教育，確維部隊安全。