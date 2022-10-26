濃烈屍臭溢出！台中藏屍塑膠桶現形　警取出遺體送殯儀館冰存

記者許權毅、劉人豪／台中報導

台中市神岡區大洲路一處工廠今(26日)傳出駭人桶屍案，報案人林男今(26日)前往整理閒置工廠時，意外發現驚悚男性桶屍，嚇得報警處理。警方調查，該桶屍死者為陳姓男子，研判死亡時間已有2年以上，晚間也將遺體從橘桶移出，頓時濃烈屍臭味溢出，緩慢慎重地把遺體運上車送往殯儀館。

▲台中桶屍曝光，警方將男性遺體運往殯儀館。（圖／記者許權毅攝）

警方調查，發現命案第一現場的林男租下A、B兩間相連廠房，其中A廠房透過仲介再出租給一名約30多歲女子(死者前女友)，自己留下B廠房使用，但該名女租客租下工廠後2年來都沒有繳交租金。

▲裝有死者的橘色塑膠桶。（圖／記者許權毅攝）

然而林男今天帶著員工前往A工廠整理時，突有惡臭味撲鼻而來，赫然發現惡臭來源為填滿水泥的橘色大型塑膠桶，一群人合力推倒水泥桶後，水泥碎裂，並露出一隻左手臂，手臂上有手表，才嚇得趕緊報案。

晚間7時許，警方將裝有屍體的橘色塑膠桶從工廠移出，現場濃烈屍臭味溢出，相關人員把遺體從橘桶取出，慎重的運上車後送往殯儀館，明天相驗以進一步查明確切死因。

據了解，死者為2019年通報失蹤的陳姓男子，目前警方已帶回30多歲的死者前女友到案說明，並以關係人身分訊問，是否是犯嫌、有無共犯，有待後續釐清。

▲據了解，死者為2019年通報失蹤的陳姓男子。（圖／記者許權毅攝）