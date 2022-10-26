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社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中桶屍身分曝！死者女友租廠房　2年未繳租金竟成藏屍地

記者游瓊華、許權毅、鄧木卿、黃資真／台中報導

台中市神岡區大洲路一處工廠今(26日)傳出桶屍命案，該廠承租人今在工廠整理雜物，見一橘色塑膠桶內鋪滿水泥，因此將塑膠桶推倒，結果水泥塊掉出破碎瞬間，竟然掉出一隻人類左手，嚇得急忙報警處理。據了解，死者為2019年通報失蹤的陳姓男子，目前警方已帶回30多歲的死者前女友到局說明，並以關係人身分訊問，是否是犯嫌、有無共犯，有待後續釐清。

▲▼台中又有桶屍案！神岡廠房傳惡臭　塑膠桶驚見遺體。（圖／記者許權毅攝）

▲台中驚傳駭人桶屍案。（圖／記者許權毅攝，下同）

警方調查，發現命案第一現場的林男租下A、B兩間相連廠房，其中A廠房透過仲介再出租給一名約30多歲女子(死者前女友)，自己留下B廠房使用，但該名女租客租下工廠後2年來都沒有繳交租金。然而林男今天帶著員工前往A工廠整理時，突有惡臭味撲鼻而來，赫然發現惡臭來源為填滿水泥的桶子，一群人合力推倒水泥桶後，水泥碎裂，並露出一隻左手臂，手臂上有手表，才嚇得趕緊報案。

警方到場勘驗，發現屍體已經面目全非，且出現蠟化，死亡時間恐怕有2年以上，懷疑可能是一名於2019年就通報失蹤的男子，但死者確切身分還有待進一步釐清。

▲▼台中又有桶屍案！神岡廠房傳惡臭　塑膠桶驚見遺體。（圖／記者許權毅攝）

據了解，林男在108年3月將廠房出租給30多歲女子，租約為一年到109年3月為止，當時租約到期後，林男曾詢問該名女租客是否願意續租，女租客口頭回答有意願，但之後就未繳交過租金，林男曾前往工廠察看，但沒發現異狀，也沒看到女租客，未放心上，也料工廠竟發生恐怖的桶屍命案。

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