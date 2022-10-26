台中驚悚桶屍！水泥塊冒出「戴表男性左手」　警帶回輕熟女調查

記者許權毅、鄧木卿、劉人豪／台中報導

台中神岡區大洲路一處廠房今天驚傳桶屍命案！一名林姓男子向警方報案，今(26日)在整理承租廠房的雜物時，發現一個大型塑膠桶裝滿水泥還發出惡臭，推倒驚見水泥封屍，僅露出一截左手，手腕處還戴有一個男性手表，嚇得立即報警。警方獲報後封鎖現場並通知鑑識人員到場採證，並循線在西屯逮到一名30多歲輕熟女列關係人，研判有共犯在逃。

▲台中驚傳桶屍案！神岡廠房塑膠桶驚見遺體。（圖／記者許權毅攝）

警方指出，接獲報案後於下午1點10分抵達現場，發現廠房內的塑膠桶，裝有一具屍體，隨即封鎖現場並通知鑑識人員到場採證。

據了解，死者是被裝在橘色大型四方型塑膠，已面目全非將進行DNA鑑定確認身份。目前初步研判死者應為男性，屍體已蠟化、沒有被肢解也沒有嚴重腐爛，警方已鎖定對象追緝中，

隔壁工廠員工表示，傳出桶屍案的廠房平時是橡膠鞋底工廠，這幾天正在整理準備搬遷，平時都沒有使用鐵門拉下，今天突然看到大批員警來也嚇一跳，而裝有屍體的桶子裡面有水泥封住，早上整理的時候把水泥撬開聞到臭味，才驚覺是屍體。

警方調查，報案人為林姓男子，租下案發廠房及隔壁廠房，兩間相連，其中案發廠房透過仲介，在108年出租給一名約30多歲女子當二房東，自己留下另一間廠房使用，但該名女房客先與他簽定1年租約，109年租約到期後也口頭承諾續租，但兩年來都沒有繳交租金，林男帶著員工今天前往案發工廠整理，聞到惡臭味，發現有一桶子灌滿水泥，合力推倒水泥桶後水泥碎裂，當中露出一隻左手臂，手臂上有手錶，嚇得趕緊報案。

警方目前已經帶回一名30多歲女性關係人，正在釐清案情了解案件始末。