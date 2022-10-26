獨／神岡驚悚桶屍案！鄰曝「半夜淒厲狗螺聲」…今見警大陣仗到場

記者許權毅、莊智勝／台中報導

台中市神岡區大洲路一處工廠今(26日)傳出駭人聽聞的桶屍案。報案人林男是二房東，今前往整理閒置工廠時，意外發現驚悚桶屍，嚇得報警處理。警方調查，該桶屍死者為陳姓男子，研判死亡時間已有2年以上；隔壁住戶透露，媽媽昨半夜1、2點有聽到狗在「吹狗螺」，沒想到今就爆出桶屍案。

▲台中神岡驚傳桶屍案。（圖／記者許權毅攝，下同）

警方調查，報案人為林姓男子，租下案發廠房及隔壁廠房，兩間相連，其中案發廠房透過仲介，在108年出租給一名約30多歲女子，自己留下另一間廠房使用，但該名女租客僅先與他簽定1年租約，109年租約到期後也口頭承諾續租，但兩年來都沒有繳交租金，林男帶著員工今天前往案發工廠整理，聞到惡臭味，發現有一桶子灌滿水泥，合力推倒水泥桶後水泥碎裂，當中露出一隻左手臂，手臂上有手錶，嚇得趕緊報案。

隔壁的住戶表示，該棟廠房的租客以前經營橡膠鞋底工廠，但因欠租搬離後廠房已經閒置許久，也未見任何異狀；昨半夜1、2點，母親還聽到工廠外有狗在「吹狗螺」，叫聲相當淒厲，但因平時與隔壁工廠沒有交集，因此也沒有出去查看，孰料今就看到警方大陣仗出動，一問之下才得知有桶屍案，冥冥之中似乎早有定數。