北市第五選區／吳怡萱LINE貼圖拉票、「里長牙科醫」狂讚郭昭巖

▲對於會勘都會壓日期，郭昭巖直呼是必要的。（圖／翻攝郭昭巖粉專）



記者劉維榛／綜合報導

九合一大選倒數31天，北市第五選區市議員候選人也卯足全力拉票！國民黨現任市議員郭昭巖PO出宣傳短片，在里長兼牙科醫師站台下，道出中正區永功里生活環境、治安大幅改善；而民眾黨顏值正妹吳怡萱則自推LINE形象貼圖來帶動人氣與聲亮。

郭昭巖粉絲團PO出短片，身為中正區永功里里長與牙科醫師的陳宏明表示，當年上任時，發現住戶區兩邊道路停滿滿，卻也影響出入通行安全，於是找來郭昭巖幫忙處理，出乎意料「她辦會勘很嚴格」，代表著做事講效率又有原則，如今現在每一條街道，救護車都能通行無阻。

▲吳怡萱推出自費LINE貼圖。（圖／翻攝吳怡萱粉專）



接著轉到另一位正妹候選人吳怡萱，她推出Q萌LINE貼圖拉人氣喊話，「謝謝！支持者 帶給我另外一種形式的支持！」

而民進黨現任市議員吳沛憶則響應10月國際乳癌防治月，她表示，每年有超過1萬名台灣女性罹患乳癌，這幾年還發現年輕化的趨勢。根據研究，台灣女性罹患乳癌的年紀，約歐美年輕10歲；35歲以下的年輕患者約有9%，是美國的4.5倍。

對此，吳沛憶也呼籲女性切勿輕忽，乳癌篩檢仍是降低死亡率的有效方法，大家要定期檢查，及早發現、及早治療，守護好自己的人生。

▼吳沛憶呼籲，乳癌篩檢仍是降低死亡率的有效方法。（圖／翻攝吳沛憶粉專）

