新北第6選區／李正皓、張嘉玲辦派對　邀大小朋友過萬聖節

▲候選人勤拜票。（圖／翻攝自Facebook／張維倩、張志豪 中和發言人、王如意）

網搜小組／鄺郁庭報導

2022九合一大選倒數30天，新北市第6選區（中和區）共有11位市議員候選人參選。李正皓準備要辦第3回歡樂萬聖氣球派對，邀請大小朋友一同參與；游輝宂則到中正里幫民眾做手足保養；陳錦錠則是關心建和里籃球場的使用安全；張維倩、張嘉玲和張志豪則勤奮站路口及掃市場。

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想拼連任的國民黨游輝宂26日發文，「輝宂過去兩屆都以無黨籍參選市議員，但我世居中和、家族政壇前輩一直都是藍營」，雖民進黨曾邀他入黨，但他都斷然拒絕，這次正式披上藍旗參選，他希望能實現改變，也使國民黨年輕化。

現任議員張維倩則表示，這兩天忙到沒有時間發文，「每天『照起工』五點起床，晨運、送車、站路口、掃市場」，過得相當充實；綠營新人張嘉玲除了掃街拜票，還PO出「萬聖節版的草地泡泡派對」活動，邀大小朋友29日到錦和運動公園、30日到四號公園參加扮裝派對。

張志豪也持續勤奮站街頭，在路口跟大家問好，並發文表示，11月26日不僅是九合一公職選舉，更是台灣民主史上第一次的修憲複決案，喊話「台灣加油！年輕加油」：曾任空服員的王如意換上空服裝扮的宣傳照之外，25日在粉專發長文，談台灣光復節的重要性。