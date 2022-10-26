鄭運鵬臉書PO蔡英文桃園建設成果　張善政虧：把分配資源當政績

▲針對鄭文燦與鄭運鵬在臉書發文，細數蔡英文對桃園的政績，張善政今（26）日受訪指出，民進黨最大的問題，除昨是今非外，就是把分配資源當做是政績。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市長鄭文燦、市長候選人鄭運鵬最近在臉書發文，細數蔡英文對桃園的政績，國民黨桃園市長候選人張善政今（26）日表示：「他們細數蔡英文對桃園的政績，然後說我對桃園建設都沒幫助，有人找出了2016年時鄭文燦公開感謝，對促使行政院通過桃園捷運綠線很有幫助，現在我出來選舉，就改口說我對這個桃園都沒有幫助；我覺得民進黨最大的問題，除昨是今非外，就是把分配資源當做是政績。」

張善政今天上午出席南區競選總部活動，包括立委呂玉玲、魯明哲與前總統府副秘書長羅智強與多名黨籍市議員候選人均出席；張善政受訪時指出，針對鄭文燦與鄭運鵬在臉書細數蔡英文對桃園政績，然後說我對桃園建設都沒有幫助。前一陣子，有人找出了2016年的時鄭文燦公開感謝我，說我在行政院長任內，對促使行政院通過桃園捷運綠線很有幫助，現在我出來選舉就改口說我對這個桃園都沒有幫助，反而說蔡英文對桃園有多大多大的幫助。

張善政認為，民進黨一個最大的問題，除昨是今非外，另外就是把分配資源當做是政績。

▲張善政今（26）日出席南區競選總部活動，黨籍立委與市議員候選人都出席力挺。（圖／張善政競辦提供）

張善政也提醒，桃園過去幾年中央統籌分配款得到的數字是在後段班，民進黨把分配資源就是政績，結果資源分配到哪裡去呢？他們用資源來掌控媒體，用資源來養網軍，這種資源分配叫做政績嗎？同樣在桃園，鄭文燦也是整個民進黨分配資源，掌握媒體也好或是網軍也好的共犯結構。他這幾年在桃園舉了這麼多債、賣這麼多土地，請問你的政績在哪裡？他是非常非常地過分，用行政資源在這次選舉打壓我們這些候選人，在用行政資源支持他這個撐不起來的候選人。所以我要提醒民眾，蔡英文對桃園根本沒有幫助，且民進黨濫用資源在操縱他自己想要操縱的網軍，非常不可取。

張善政強調，我們認為政績是要做出實際的結果來給大家看，這些公共建築、公共建設，天花板塌的塌、漏水的漏水，這叫做什麼政績呢？亂花錢，然後沒有政績，浪費我們納稅人民脂民膏。

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