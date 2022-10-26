蔡英文首談中共20大　民主自由非從天而降「不小心就失去全部」

▲蔡英文今天首談中共20大。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

中共20大落幕，中共總書記習近平第3任期開局，身兼民進黨主席的總統蔡英文26日在中常會表示，面對威權主義的擴張，台灣越是做好準備，北京冒進的機率就越小。她說，在民主台灣，每位公民手中都有神聖的一票，可以決定自己的未來，台灣的民主自由不是從天而降，「一不小心就會失去全部」。

民進黨中常會今天邀請中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛，以「中共20大的人事佈局」為題進行專案報告。

蔡英文表示，如同自己在今年國慶演講所強調的，持續站穩「4個堅持」、持續強化「4大韌性」，就是台灣的立場，「我們的立場很堅定，就是國土主權不退讓、民主自由不妥協、兵戎相見絕對不是兩岸選項」，然而，她也要再次表達，在理性、平等及相互尊重之下，台灣也願意和北京當局，尋求雙方可以接受，維持台海和平穩定的方法，維持台海及區域的和平穩定，是兩岸共同的責任。

蔡英文說，面對中國威權主義的擴張，她必須強調，「我們越是做好準備，北京冒進的機率就越小；我們越是團結，台灣就越強壯、越安全」，從這次中共20大來看，不一樣的是，在民主台灣，每位公民手中都有神聖的一票，可以決定自己的未來，台灣的民主自由不是從天而降，她很認同中研院生物醫學科學研究所研究員何美鄉講的，「我們一不小心就會失去全部」。

蔡英文表示，這幾天，世界民主運動全球大會，在台灣舉辦，這就是世界支持民主台灣，也是台灣堅定和民主夥伴站在一起的具體表現，捍衛國家主權、守護國家安全、確保世世代代民主自由的生活方式，這是民進黨作為執政黨的使命，希望所有的黨公職一起打拚，和全體國人團結努力。

何美鄉近日透過臉書引述北京四通橋抗議布條，她表示，「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民。台灣人，你已經都有了耶！可不要一不小心就丟了全部！」