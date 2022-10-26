等了12年！交長拍板　國內首座大型跨海「金門大橋10／30通車」

▲金門大橋已經完工，10/30正式通車。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

歷經12年，國內第一座大規模跨海大橋「金門大橋」完工，並已完成通車前勘驗，相關缺失預估10月28日前可改善完成，交通部長王國材宣布，金門大橋將於10月30日通車。

國內眾所矚目的金門大橋工程於10月24日辧理通車勘驗，就路面排水、交通工程、交通控制系統及機電照明等與通車相關項目進行現場勘驗，經高速公路局與廠商及監造單位檢討，評估影響通車部分之事項可於10月28日改善完成。

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▲夜間的金門大橋點燈七彩炫光驚豔。（圖／記者林名揚翻攝）

交通部王國材部長為求謹慎，10月25日再次邀集高公局及相關單位召開會議檢討確認後，聽取高公局簡報說明金門大橋通車前勘驗結果及通車範圍設施完整性，在高公局說明可於10月28日完成後，王國材拍板金門大橋10月30日開放通車。

王國材指示，為讓關心金門大橋的鄉親及民眾儘早享受國家建設的成果及效益，決定金門大橋10月30日開放通車，並即時通知金門縣政府。

全國首座跨海大橋金門大橋，耗資63億元，西起烈嶼鄉(小金門)湖埔路，東到金寧鄉湖下慈湖路，全線5.4公里，其中跨海橋長4.8公里，跨越並串聯大、小金門聯結成一完整區域，該短短5分鐘車程足足等了12年。

▲金門大橋將於10/30正式通車。（圖／交通部）

另為釐清契約責任分界，及避免衍生不必要的履約爭議，王國材也要求應基於履約管理公平性，請高公局依據契約及採購法相關規定，就先行通車使用範圍同步辦理部分驗收作業。

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