海生館36隻企鵝暫時不賣了！明開標作業緊急喊卡　關鍵原因曝

記者許展溢、陳崑福／屏東報導

屏東國立海洋生物博物館復育企鵝有成，有良好環境，每年平均至少誕生10隻左右，但為了維持動物福祉，海生館嚴格控管數量與生活空間密度，日前公告要出售36隻企鵝，也決定明（27日）開標，不過海生館副館長陳德豪26日受訪表示，明天暫時不賣了，內部將重新討論並作業，為了就是做到謹慎，重新招標日子不會太久。

▲屏東海生館企鵝。（圖／國立海洋生物博物館提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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為了控制企鵝的數量，海生館有訂定數量控管，若超過110隻或是密度達到一個程度，就會啟動機制去詢問國內外水族館，會先採取交換動物方式進行，若沒有適合的話，再依照《國有公用財產管理手冊及相關規定辦理》標售，終極目的是要維護動物環境，確保每隻動物受到良好照顧，避免生活環境太擁擠。

▲海生館有良好環境，每年平均至少誕生10隻左右。（圖／國立海洋生物博物館提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



此次預計標售巴布亞企鵝24隻、頰帶企鵝6隻、阿德利企鵝6隻，且需「整批一起」購買，不能一隻一隻買，其中年齡組成有老、中、青企鵝。

為何臨時明天不賣了？陳德豪表示，「沒有不賣啦」，只是上次消息出來受到各界關注，整個團隊覺得還是要「加強說明」，現在還在做內部行政作業，「數量、內容和作法」都會一樣，至於往後的詳細日期還沒確定，但「不會太久」，因屬於國有財產，相關內容不會改變，會依法辦理，到時會在公共工程委員會公告。

▲陳德豪說，投標者必須有良好飼養環境。（圖／國立海洋生物博物館提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



陳德豪強調，其實目前企鵝數量還沒有到真的會立即危害狀況，且數量都預先抓好的，所以現階段狀況都還好，所有作業只是希望「更謹慎」，除補充說明外，流程與作業也要更齊備

陳德豪提到，這次若成功將是海生館開館以來第4次標售企鵝，投標者除基本合法營業登記，此次有特別要求，在招標文件上，買家都要說明「環境場地」情況，且須有相關幾年以上的飼養南極企鵝條件，若沒有，出再多錢都無法賣。