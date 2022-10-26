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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

金門大橋將通車！　楊鎮浯加快腳步：積極推動金廈大橋

記者林名揚、許展溢／金門報導

國內第一座大規模跨海大橋「金門大橋」推動超過20年，工程經歷12年完工，也已完成通車前勘驗，交通部長和金門縣政府宣布，將在10月30日下午3時正式通車，第一年通行全免費，至於開通後，金門縣政府26日強調，未來將積極爭取金廈大橋。

▲▼金門大橋。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門大橋將在10月30日正式通車。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣政府指出，金門大橋除民生需求是建設計畫推動主軸外，另也以觀光角度切入，肩負3分交通、7分觀光使命。金門縣縣長楊鎮浯說，通車前跟交通部多次履勘，對金門縣府而言最重要首先是「大橋安全性」，其次則是整體配套工程完整性跟周延度。

▲▼金門大橋。（圖／記者林名揚翻攝）

▲楊鎮浯說，離島的交通建設永遠是重中之重。（圖／記者林名揚翻攝）

楊鎮浯指出，確保整體配套工程都能達鄉親滿意標準，加上安全性，這兩項沒問題，就能夠按照鄉親期待，加速促進烈嶼鄉親通勤及各項醫療保證需求。對於金廈大橋未來打算？楊鎮浯說明，離島的交通建設永遠是重中之重，不管金門大橋或其他等交通建設都是一直推動重點，尤其對外聯絡方式也是金門縣府積極爭取的。

楊鎮浯進一步說，金廈大橋就是在中間，是交通建設重要的爭取項目，在交通完整規劃中是下一個階段要全力推動的主題，並強調，除金廈大橋外，金門還有很多交通建設選項，都是要同步積極推動。

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