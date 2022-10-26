木乃伊+塑膠袋+水泥封屍！高大成曝兇手職業：可從這裡找線索

▲▼法醫高大成認為，凶嫌應該和水泥業有關，不難破案。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市神岡區大洲路一處工廠26日中午傳出桶屍命案，一名男子先是被布條包裹，再以塑膠袋全身包覆，被棄置在四方型橘色塑膠桶內，上面再鋪滿一層水泥蓋住，目前警方正在死者是否為失蹤3年的陳姓男子，法醫高大成表示，用水泥密封殺人，此人職業應和水泥業有關，建議警方仔細檢視桶子，說不定會找到凶嫌毛髮，高認為是熟人所為，應該不難破案。

高大成說，一般屍體一旦出現屍蠟化，如果是全身，要2、3年時間，若是部份屍蠟，也要2、3個月，有惡臭更表示屍體被密封著，不然在開放空間，2、3個月就沒味道，用水泥密封殺人，凶嫌八九不離十，職業應和水泥有關，且光是一個女子也不可能獨力把屍體放進桶內，一定有人幫忙，而且是熟人所為。

屍體被放進桶內，而不是丟進水池沉下去，也有可能是棄置太久忘了，高舉例，日本就有發生過一件案例，先生將太太殺死後，把屍體埋進牆壁內，時日一久竟然忘了，等到房子賣人，買主要重新裝潢，才驚見牆壁內有死人。

關於這件桶屍案，高大成建議，鑑識人員在採證桶子時，要特別仔細搜集毛髮或其它物品，因為有可能凶嫌不小心掉落的，他認為要破案不難。