野營度假風「Taitung Organic 台東 我給你嗑！」29日最終場

▲「Taitung Organic 台東 我給你嗑!」29日最終場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府以「Taitung Organic 台東 我給你嗑!」為主題，舉辦2022台東有機農產展售推廣活動，最終場將於10月29、30日一連2天在台東鐵花新聚落壓軸登場，結合最夯的休閒野營風格，展開一場有機與友善農產品的自然探索之旅，並推出「好嗑袋回家」限量抽抽樂。

農業處處長許家豪指出，為了讓農民能安心從事有機農業，不用擔心後端通路，今年以「Taitung Organic 台東 我給你嗑!」為主題，藉由一系列不同活動，讓外縣市民眾不用舟車勞頓，即可享用到最新鮮道地且安全美味的台東味。



活動現場同時邀請今年首度舉辦理的「有機線上料理大賽」10位得獎者來台東享受「休閒X有機」嘉年華，此次參賽的30位選手均發揮巧思，運用台東有機農產品烹煮出一道道創意料理，期盼藉由選手的創意菜單，增加台東有機農產品買氣。

此次有機農業行銷活動並結合2年一度的慢食評鑑頒獎典禮， 計有31家慢食星等餐廳與30攤有機友善農產品，讓消費者於活動現場，不只能購買優質有機農產品，同時可享受優質慢食餐廳料理，及欣賞精選身懷絕技的有機職人，講授多元食農教育課程，透過聽、觸、視、味、嗅的五感體驗活動感受有機農產品的魅力。

活動現場並推出「好嗑袋回家」限量抽抽樂，只要在台東有機攤位消費滿100元即可獲得一點，累積5點便可參加抽抽樂乙次，有機會抽到「Taitung Organic」紀念帆布包及精美好禮，數量有限，送完為止！