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台東慢食節─很香餐桌　台東舊站特區29日登場

▲台東慢食節─很香餐桌，29日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東慢食節─很香餐桌，29日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府推出2022年秋日場台東慢食節，10月29、30日一連2天將在「台東舊站特區」(機關庫後方草地區域)舉辦，以「很香餐桌」為主題，邀請喜愛慢食節的朋友一起來探索感受「台東香」，此次也將舉辦2年一度慢食評鑑頒獎典禮。

為了傳達台東自然與土地的豐富香氣，今年度的「台東慢食節─很香餐桌」共有5大主題「小農真香、地廚香會、部落香親、異國香親、香輔香成」，超過40個攤位，38組料理人將田地裡種植作物的悠悠清香、部落裡飄散的裊裊煙燻香、台東太陽豔陽般的熱情辛香，以及香港、泰國、南美、印度等不同地域飲食文化中的香氣DNA一起帶來慢食節中交流分享。

▲台東慢食節─很香餐桌，29日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

除此之外，更特別邀請「很香嘉賓」慢食評鑑三星餐廳「Sinasera 24」快閃出攤2日，主廚Nick楊柏偉特別創作限量主題餐點，以長濱山林與海岸的氣味帶來層次豐富的香氣體驗；另外2組嘉賓「饗嚮台東」及「香辛深淵」，則將分別帶來紅烏龍與很香料理間餐茶搭配的Tea Paring企劃，以及鹿野在地生產的自然農法多元香料；而台東縣慢食協會將帶領「慢食節導賞活動」，由特邀導覽員領航，深入淺出介紹很香料理背後廚人們的用心獨到之處。

農業處長許家豪更提到，慢食節不只料理充滿地方特色，「自然食器」更是一大亮點，慢食節中將集結以月桃、檳榔葉鞘等運用自然素材與在地工藝智慧的「慢食器」，提供民眾感受完整的慢食體驗。

另外，2年一度星光熠熠的慢食評鑑頒獎典禮也將於29日慢食節活動中舉辦，2022年第4屆台東慢食評鑑經過初審、複審，共選出三星、二星、一星、明日之星共31間最具代表性、以料理傳達台東風土的慢食星等餐廳，《2022台東慢食指南》也將於現場限量提供民眾索取。

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