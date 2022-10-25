跨域協力防塵　台東環保局今實行卑南溪稻草蓆覆蓋工法

▲台東環保局今實行卑南溪稻草蓆覆蓋工法。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為強化卑南溪揚塵防制工作，守護台東的好空氣，台東環保局25日結合水利署第八河川局、台東區農業改良場、台東縣農業機械耕作服務協會、當地居（農）民及相關應變單位，在關山鎮卑南溪海端四號堤防舉行稻草蓆覆蓋宣導活動，運用在地產出的優質稻草蓆，跨域協力覆蓋河床裸露地，不只有公部門投入，民間也共同參與防制揚塵發生。

台東環保局指出，水覆蓋工法雖為卑南溪最有效揚塵防制工法，但在枯水期間，卑南溪上游溪水量減少情況下，水覆蓋功效有所侷限，所以藉由此次活動，介紹稻草蓆能有效防制揚塵，同時具備保濕、保溫效果，自然分解腐化，可當作土壤養分，並在現場一同施作稻草蓆覆蓋，參與者親身體驗揚塵防制工作，讓民眾、相關單位可以了解稻草梗回收好處，也期許能讓大家多加運用在地稻草蓆，進而減少稻田露天燃燒情形。

環保局呼籲，目前是河川揚塵好發期間，居民須隨時注意台東空氣品質，可透過手機APP「揚塵一把罩」，或上網瀏覽卑南溪空氣品質監測網（http://taitung-pm10.com/）接獲相關訊息，掌握最新揚塵即時資訊，同時可以掌握台東市、關山鎮地區氣候。