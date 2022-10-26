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比利時寄台男服飾有詭　竹聯幫南堂涉走私2千萬K毒10人落網

▲刑事局偵三大隊破獲竹聯幫南堂副會長涉嫌走私10公斤安毒。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵三大隊破獲竹聯幫南堂副會長涉嫌走私10公斤安毒。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵三大隊26日宣布獲竹聯幫南堂副會長林姓男子（45歲）操盤進口走私大批K他命案件，刑事局在今年3月接獲情資，與財政部關務署監控從歐盟比利時發獲進口的「男性服飾」可疑郵包，警方會同關務署展開追蹤，從今年3月起陸續發起8波約談拘提行動，先後後逮捕包含竹聯幫南堂副會長等10名跨國走私毒品集團成員到案，並查扣約10.263公斤、市價達2000餘萬元新台幣的高純度K他命。

▲刑事局偵三大隊破獲竹聯幫南堂副會長涉嫌走私10公斤安毒。（圖／記者張君豪翻攝）

該案起因關務署台北關監控先後從歐盟比利時寄發台灣的男性服飾郵包中經掃描有異常反應，關務署會同刑事局偵三大隊展開監控，並報請台北地檢署知股檢察官指揮偵辦，刑事局並會同北市警大安、文山一分局、新北警板橋、蘆洲分局共組專案小組展開調查。

檢警發現三個從歐盟比利時寄發台灣的男性服飾郵包內藏有約20件男性內衣的瓦楞紙盒內藏有K他命毒品，警方循線從台灣收貨人資料逐漸突破，鎖定有竹聯幫南堂副會長背景的林男涉案，警方拘提林嫌及操盤楊男及集團上下游主嫌共10人到案說明。

▲刑事局偵三大隊破獲竹聯幫南堂副會長涉嫌走私10公斤安毒。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局先逮捕收取兩件毒郵包的收件者文男，及幕後接運毒品之上手曹姓、林姓、楊姓、鄭姓、林姓犯嫌5人；緝獲第2件毒品包裹收件者王男及劉男等人到案。警方調查3件國際包裹均由竹聯幫在幕後策劃，林、楊、鄭3嫌幕後主使指揮旗下成員分工進行毒品運輸。

但林男到案後否認操盤進口市價逾2千萬元毒品，警方訊後將10人依觸犯《毒品危害防制條例》儀送台北地檢署偵辦，檢察官複訊後因林男對案情頗有隱瞞，複訊後經法院裁定羈押禁見，楊男因涉及詐欺通緝須入獄執行一併發監，其餘成員則裁定交保候傳。

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