台中市公所主任被指「情蒐敵營」　蔡其昌開罵：骯髒！敗壞選風

▲蔡其昌與林祈烽拿出照片指出，西屯區公所秘書室主任昨日在綠營市政座談會拍照回傳。（圖／記者許權毅攝，下同）



記者許權毅／台中報導

民進黨台中市長候選人蔡其昌與民進黨市議員林祈烽，25日晚間在西屯武德武兌宮舉行市政座談會，指出現場有一位民眾躲在金爐旁拍照並傳送，被林祈烽團隊發現是西屯區公所秘書室主任陳燕秋，市府則回應是同仁個人行為。蔡其昌痛批，盧秀燕稱選風敗壞，自己卻是始作俑者很不入流、很骯髒，不要出事就切割，要求盧出面說清楚。

林祈烽指出，昨日與蔡其昌進行市政座談會，在廟口開講時，發現盧秀燕市長派了西屯秘書室主任陳燕秋到場拍照、錄影，還上傳回報，過程中把「誰到現場、幾點上台」都記錄清楚回報，過程中神色緊張，痛批盧秀燕是「公私不分」直接指派公務人員到對手活動情蒐，直指盧秀燕是台中選風敗壞「最大黑手」，讓人以為是回到白色恐怖時代。

蔡其昌說，每次出事了又切割，說是公務同仁自己的行為，但設想公務同仁上班都這麼累了，誰還會下班來拍照錄影，甚至回傳？如果公務員回到公民的身分，就大方地坐在下面，可以吃一碗麵聽政見，但是躲在角落照相回傳，這是公務同仁私下的行為嗎？

蔡其昌接著說，請問盧秀燕市長「是回傳給您嗎？妳是在家裡接受她的回傳嗎？」蔡認為，這些事情「很不入流、很骯髒」，痛批盧秀燕當到市長還敗壞選風，應該出面說清楚，還提醒公務同仁要小心，因為出了事「市長只會推卸給你。」

台中市府民政局則回應，經查此事純屬公開活動個人行為，沒有議員指涉的政治問題。