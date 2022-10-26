違停害命畫面曝！視線被擋撞上輔大生　18歲男騎士頭部重創亡

記者陳以昇、翁子皓／新北報導

黃姓機車騎士昨（25）日晚間8時許，行經新北市新莊區輔大側門中正路514巷時，因路旁違停車擋住視線，直接撞上過馬路的許姓輔大男學生。依監視器畫面可看出，男大生直接被機車給撞飛，身體重重的摔到地上，造成左手指骨折、左小腿撕裂傷及鼻骨骨裂，騎士則頭部重創送醫不治，詳細原因待警方調查。

▲18歲黃男騎車下班發生車禍，因頭部重創，不幸離世。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，18歲黃男剛從肯德基速食店打工下班，騎機車返家行經輔大側門中正路514巷時，因58歲周女的休旅車違停路邊紅線，擋住了黃男的視線。

25歲許姓輔大男大生此時剛好在違停休旅車前的斑馬線要過馬路，才剛跨出幾步，就被黃男機車撞飛，身體重重的摔到地上，當場倒地不起。黃男撞上許男後，強大的撞擊力，讓他人車拋飛落地，頭部受重創，倒臥血泊中，路過民眾見狀趕緊報警。

▲休旅車擋住視線，造成騎機車男大生及行人發生碰撞，造成1死1重傷慘劇。（圖／記者陳以昇翻攝）

救護人員趕抵現場，將黃男及許姓男大生分別送往部立台北醫院及亞東醫院救治，男大生左手指骨折、左小腿撕裂傷及鼻骨骨裂，黃男則頭部重創送醫搶救後，當晚9時20分宣告不治。

黃男母親到院，見出門前還好好的愛子，竟成冰冷遺體，傷心欲絕，當場淚崩。警方到場進行調查、勘察、採證、照相及測繪紀錄，除了將違停紅線的周女開出罰單外，也列為調查關係人，詳細肇事原因，及責任歸屬，有待警方釐清。