販毒集團自製毒品不夠賣　進口A4紙棧板藏K毒…警抄出367公斤

記者陳以昇／新北報導

新北市刑大日前調查溯源毒品案時，發現製毒工廠設在雲林地區的獨棟豪宅內，警方會同各單位發動24小時監控，見時機成熟破門，逮捕製毒師傅等4人，查扣K他命、安非他命等毒品，專案小組進一步發現，販毒集團還以進口A4紙張名義夾帶毒品入境，在基隆港貨櫃中起獲225公斤K他命，並循線逮捕其他成員共9人，成功瓦解整個集團。

▲新北市刑大會同各單位查獲大批毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

新北刑大毒品查緝溯源中心與瑞芳分局日前偵辦毒品案件，追查發現34歲周男等人涉嫌在雲林縣斗南鎮大同路一處獨棟豪宅作為製毒工廠，於是報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦，會同各單位警力24小時監控，見時機成熟破門，當場逮捕周男及同夥等4人，查扣112公斤K他命及46.72公克安非他命。

警方在偵辦這起製毒案，還發現毒品有來自境外，以進口A4紙張名義進而夾藏毒品入境，9月間在基隆港一個貨櫃裡的木棧板夾層，查獲255公斤K他命；警方再從進口資料中，循線到雲林縣北港鎮民樂路一處廠房執行搜索，在該廠房逮捕負責運輸的29歲許男等7人。

另一批警力到桃園市桃園區南華街一處辦公大樓拘提負責人56歲胡男等2人到案，查扣手機、帳冊等證物。全案移請臺灣雲林地方檢察署偵辦，向法院聲請羈押禁見4名被告獲准。本案共計查扣367公斤K毒及46.72克安毒，拘提販毒集團13名到案，羈押禁見8名毒販，徹底瓦解販毒集團。