愛犬走失6年突找回家！主人一開門「牠短腿衝刺撲來」奇蹟重逢

記者鄭思楠／綜合報導

浙江寧波一章姓男子6年前在打掃衛生時，把2隻愛犬放家門口，一轉身其中一隻就不見了。飼主心碎表示，「當時找了好幾天，可是都找不到。」沒想到，6年後，近日他一開家門，居然衝來一個熟悉的身影，竟是愛犬找回家一直蹲門口等待他，重逢畫面令人動容。

據《中華網》報導，章男稱，小狗是老狗的崽子，2隻長得一模一樣。前段時間養在老家的老狗也跑丟了，沒多久丟了6年的小狗又自己回來了，「有種奇妙的感覺，狗身上比較乾淨，應該是有人照顧。」

章男透露，「當時一開始以為是老家丟失的那一隻回家了，後來認真一看背後的胎記才認出來。」他進一步表示，牠背上有一撮毛是灰色的，「很懵，根本不敢相信。」

▲小短腿愛犬蹲在家門口等待主人。（圖／翻攝自中華網）

章男推測，狗狗走失後，多半是被好心人收留了，收留牠的人或許也住在附近，因為某些原因狗狗跑了出來，回到了自己的社區。

他表示，非常感謝狗狗的新飼主對牠的照顧，如果那個人找上門的話，會把狗狗還給對方，「作為曾經丟過狗的人，理解6年的感情有多難以割捨。」

網友看後噴淚表示，「6年，對狗子來講已是半生」、「這麼乾淨說明新主人對牠挺好的」、「半生緣一世情」、「萬物皆有靈，善待一切有情生靈」、「每次看到這個，都想到我家那隻被偷走的狗子」。