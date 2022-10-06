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社會 社會焦點 保障人權

獨／8m狗牽繩變「隱形終點線」害她雷殘　拒付修車費飼主搞消失

記者許權毅／台中報導

台中一名巫小姐1日行經北屯區后庄一街時，發現前方有一隻狗狗正穿越馬路，減速讓行再通過時，竟然還是被狗兒後方一整條橫越馬路、長約8公尺的牽繩「攔車」，巫小姐連人帶車重摔，才發現原來飼主疑似讓小孩拿狗繩，牽繩拉得非常長，長到橫向佔據馬路，加上天色昏暗，根本難以察覺，儼然成為「隱形終點線」。巫小姐說，對方原承諾會負責車損、醫藥費私下和解，才沒有報警，沒想到得知費用約2萬，竟然把LINE封鎖，還把電話停了搞消失，現在決定要控告對方過失傷害。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名巫小姐遭一條「佔據馬路的狗牽繩」絆倒摔車，對方竟為了2萬修車費停話搞消失。（合成圖／當事人提供）

離譜案件發生在1日下午19時許，巫小姐騎著要價10多萬元的機車行經台中北屯后庄一路時，發現前方有一隻小黃狗正在穿越馬路，巫小姐減速讓牠先過，沒想到車子突然「被纏住」向右傾倒，巫小姐當場重摔，四肢擦挫傷，多處瘀青，所幸無大礙。

▲▼台中一名30歲巫小姐遭狗牽繩絆倒摔車，對方竟為了不付2萬修車費把電話停了搞消失。（圖／當事人提供）

▲▼巫小姐說自己當下有看到狗狗還減速先讓行，沒想到路中有一條牽繩，若快速通過恐釀更嚴重事故。（圖／當事人提供）

▲▼台中一名30歲巫小姐遭狗牽繩絆倒摔車，對方竟為了不付2萬修車費把電話停了搞消失。（圖／當事人提供）

事後巫小姐檢視行車紀錄器、社區監視器，發現事發當時一名女子牽著小孩，疑似讓小孩牽著狗繩，大人不顧狗狗已經走向馬路另一端，讓長約7、8公尺的牽繩，幾乎橫越整條馬路，變成「隱形終點線」才釀意外，事故發生後狗狗也受到驚嚇，還不斷在馬路上竄逃，相當驚險。

▲▼台中一名30歲巫小姐遭狗牽繩絆倒摔車，對方竟為了不付2萬修車費把電話停了搞消失。（圖／當事人提供）

▲▼台中一名30歲巫小姐遭狗牽繩絆倒摔車，身上有多處擦挫傷，經重複檢視行車紀錄器，才發現有一條極不明顯的牽繩。（圖／當事人提供）

▲▼台中一名30歲巫小姐遭狗牽繩絆倒摔車，對方竟為了不付2萬修車費把電話停了搞消失。（圖／當事人提供）

巫小姐回想事發當時，年約30多歲的陳姓夫妻檔，當時是到台中訪友，他們與兩名友人當時允諾會負責車損、醫藥費，雙方便沒有報警，僅交換LINE、電話等聯絡方式。事後巫小姐經友人告知驚覺不對勁，趕緊返回現場「事後報案」，才留下交通事故登記聯單。

▲▼台中一名30歲巫小姐遭狗牽繩絆倒摔車，對方竟為了不付2萬修車費把電話停了搞消失。（圖／當事人提供）

▲▼機車有多處損傷，經車行報價後維修費用約2萬元，沒想到對方留下「再討論」後便封鎖搞消失，電話也變成空號。（圖／當事人提供）

▲▼台中一名30歲巫小姐遭狗牽繩絆倒摔車，對方竟為了不付2萬修車費把電話停了搞消失。（圖／當事人提供）

巫小姐的機車經車行報價後，外殼、後照鏡、車燈等有多處擦傷，都需要更換零件，總計報價約2萬元。沒想到陳男收到報價單後便封鎖巫小姐，亦將原本可聯繫的電話停掉，巫小姐4日再次撥打已變成空號，記者嘗試致電也發現確實為空號，氣得巫小姐認為對方太不負責說「一定告到底，不能心軟！」

▲▼ 。（圖／當事人提供）

▲▼巫小姐身上有多處擦挫傷、瘀青，認為對方相當不負責任，將提告過失傷害。（圖／當事人提供、記者許權毅攝）

▲▼台中一名巫小姐遭牽繩絆倒摔車，對方竟為了2萬維修費把電話停了。（圖／記者許權毅攝）

台中市第五警分局表示，3日接獲民眾事後報案，由交通分隊同仁前往處理，由於當事者為事後報案，警方依法受理並告知相關權利，依照巫女提供之對方電話，仍可循線查詢對方身分，若欲民眾提出告訴將依法偵辦。

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