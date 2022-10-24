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馬國女大生解剖報告揭兇嫌謊言　今火化雙親明帶骨灰離開傷心地

▲▼24歲女大生遭男網友勒斃！IG模特兒外拍照曝　從馬國來台追夢喪命。（圖／翻攝自當事人IG）

▲24歲馬國女大生遭男網友勒斃，遺體24日火化。（圖／翻攝自當事人IG）

記者黃宥寧／台北報導

30歲男子陳柏諺涉嫌殺害24歲馬來西亞籍蔡姓女大生，陳嫌供稱，2人是情侶關係，但他不滿蔡女交往5天就狂花他10萬元，盛怒之下「想嚇嚇她」，不料竟失手拿枕頭將蔡女悶殺，解剖報告，發現蔡女頸部瘀傷，且頸部骨頭有裂痕，體內也有藥物反應，研判應是陳嫌在蔡女昏睡睡中猛力狠掐、造成蔡女窒息身亡。蔡女遺體今（24）日將火化，雙親明天將帶著骨灰搭機返國。

陳嫌落網後供詞前後矛盾，疑似謊話連篇，並未吐露實情。陳嫌供稱，他與蔡女是透過IG認識，交往僅短短5天，但期間吃喝玩樂都是他出錢，讓他心生不滿，因此13日上午11點多雙方爆發爭執，不料失手以枕頭將人悶死，稱「我本來只是想嚇嚇她」。事後，他嚇得逃回新北家中，欲服藥輕生，但被送醫救回。

▲▼殺馬國女、陳嫌 。（圖／記者黃宥寧攝）

男子陳柏諺涉嫌殺害24歲馬來西亞籍蔡姓女大生（圖／記者黃宥寧攝）

本月16日，檢察官安排在板橋殯儀館解剖釐清死因，以最速件方式送驗。據報告，蔡女頸部有瘀傷，且頸部骨頭有出現裂痕、藥物反應等，研判行兇時，蔡女處於昏睡，而遭用力猛掐才會造成骨裂，案發當日也有性行為；此外，死者鼻腔、氣管未發現棉絮纖維，身上也無其他掙扎外傷，確定死因並非如陳嫌所說「被枕頭悶死」，而是遭掐頸窒息身亡，鑑定報告讓陳嫌謊言逐一遭搓破。

由於解剖報告與陳嫌供詞完全不符，因此認將繼續追查藥物來源，以及陳嫌是否預謀殺人，後續將再訊問被羈押的陳男，釐清其犯案動機、手法。

蔡女遺體將於今日下午火化，雙親、家屬預定明天就會帶著她的骨灰搭機離台，返回馬來西亞。據悉，目前蔡女家屬已透過犯罪被害人保護協會委任在台律師，未來出庭律師將代替家屬表達意見。

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