中油史上最貪！前執行長收賄2700萬　求交保遭拒「再延押2個月」

▲中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪，即起再延押2個月。（圖／翻攝自Facebook／台灣中油）

記者莊智勝／高雄報導

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪2700萬元，違反貪汙治罪條例，但徐漢庭訊時否認犯行，羈押期滿後聲請法院交保候傳。橋頭地院審理後，認為徐始終未坦承犯行，且供詞前後不一，涉案情節重大，且有串證、逃亡之虞，因此裁定即日起延長羈押2個月。

廉政署南部地區調查組及法務部調查局高雄市調查處接獲檢舉，指徐漢利用擔任執行長，有核定煉製事業部及所屬部門採購需求權限，涉嫌於2020年間辦理某採購案時，向業者收取賄款，作為違法護航業者得標的代價。

專案小組跟監發現劉姓白手套取得賄款前往徐漢辦公室，立即向法院聲請搜索票，今年1月26日前往中油大林煉油廠的煉製事業部等地點搜索，當場查扣現金2710萬，後來又在業者家中搜出180萬現金，全部的不明款項高達2890萬元，創下現場查扣現金的最高紀錄。

檢察官偵訊後，將徐漢和劉姓業者涉犯貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪等罪嫌，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准，由於徐漢涉案情節重大，因此地院裁定徐漢延押2個月。而檢方經過4個多月的偵查，5月宣告全案偵結，將徐漢、黃姓退休經理、劉姓白手套等26人依法起訴。

法官認為徐漢有逃亡之虞，今年5月26日裁定羈押，並於今年8月26日裁定再延押2個月，如今羈押期滿，徐漢自認已遭起訴，無串證、逃亡之虞，因此聲請法院交保候傳。但橋院合議庭法官認為，徐漢涉案金額龐大，且自始至終否認犯行，供詞也前後不一，有串證、逃亡之虞，裁定即日起再延押2個月。可抗告。

▼徐漢涉案金額高達2700萬。（圖／記者許宥孺翻攝）