2次兵役體檢通知都沒到　男扯「我可能確診」...健保紀錄漏餡

▲北市大同區劉姓男子接到徵兵檢查通知，卻以「好像確診」未到，市政府只好函送地檢署偵辦。（示意圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市大同區劉姓男子收到徵兵檢查通知，未如期到檢，大同區公所因而無法辦理相關徵兵處理，只好函辦地檢署偵辦。劉男偵查時矢口否認有逃兵役犯行，並稱「體檢當天因近距離與確診朋友接觸」因此認自己可能確診，才未參加檢查。士林地檢署日前偵結，認他根本無就醫紀錄，間接戳破謊言，依妨害兵役治罪條例提起公訴。

起訴指出，大同區公所去年2月18日以掛號方式寄送徵兵檢查給劉男，通知劉男在同年4月13日下午，應到北市聯合醫院仁愛院區參加役男徵兵檢查，3月31日劉男親收後，卻未如期到檢。

今年4月21日大同區公所，以掛號方式二度寄送徵兵檢查通知書給劉男，通知他6月22日下午2時許應到三軍總醫院松山分院參加檢查，4月28日劉男胞妹妹簽收後，轉知劉男，他仍置之不理，全案遭函送偵辦。

劉男偵查時否認犯行，並解釋，去年4月13日因身體不適而未參加檢查，當天有打給大同區公所體檢承辦人，且有到家裡附近診所看診；今年6月22日因有點發燒，認自己可能確診，因此未參加，當時也有打電話告知。

檢方根據役男徵兵檢查通知、劉男個人就醫紀錄，發現他2次所述時間及前後數日根本沒有就醫紀錄，因此拆穿其謊言，依2次《妨害兵役治罪條例》第3條第3款「意圖避免徵兵處理，徵兵檢查無故不到」提起公訴，犯意各別、行為互殊，建請法院分論併罰。