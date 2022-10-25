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男童未入學外公急報案！母：病死帶去公墓埋...消失10年結局曝

▲▼ 挖土,挖坑,挖洞,鋤頭。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲北市未婚廖姓女子2011年產下1子，孩子因病亡後卻以浴巾包屍體，帶到文山區富德公墓埋，而檢警開挖數次仍找不到屍體。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市未婚廖姓女子2011年產下1子，未滿1歲兒因病去世後，她竟以浴巾包裹屍體，搭乘計程車到富德公墓附近埋葬，直到2018年，外公認外孫恐遇害而報案，全案因此曝光，屍骨迄今未尋獲，檢方認為廖女照顧欠佳又逃避事實，依遺棄屍體罪起訴。全案歷經6個多月審理，士林法院今（25日）判決無罪。

今年4月法院首次開庭，34歲留短髮打扮中性的廖女單獨前往開庭，她否認犯行並強調「真的有將孩子埋起來，但不知道那是遺棄」當時認孩子生病死掉了，應該要入土為安，才會抱著兒子冰冷屍體坐著計程車，晃來晃去，後來選在富德公墓，因為她母親也放在這的靈骨塔，認為這樣做，母親就可以照顧兒子。

法官問，為什麼當時不老實交代？廖女則語氣低落表示「因為害怕」，直到後來士林警偵查隊小組長不斷開導，她才一五一十坦白，但她也表示在事情還沒被發現時，只要心情不好，就會去富德公墓站得遠遠的看埋孩子地點，且一個月會去到2、3次。

公訴檢察官表示，針對廖女測謊結果，僅有兒子是病死有通過，但埋葬地點測謊是未過，加上檢警前後至少5次前往開挖，但仍未尋獲，也讓檢察官當庭情緒稍激動問廖女「妳真的有把孩子埋起來嗎？」廖女則坐在被告席回「我有用樹枝挖，沒挖很深...」這樣的說詞也讓檢察官反問「那怎麼會挖不到？」。

▼廖女將因病去世的孩子帶到公墓埋葬，但屍骨迄今未找到。（圖／取自Pixabay）

▲▼孩子,嬰兒,懷孕,新生兒,寶寶。（圖／取自Pixabay）

全案因此曝光則是因為，從事特種行業廖女在2011年4月產下兒子，因不知生父是誰僅獨力扶養，直到2017年，孩子達入學年齡，遲遲未向小學報到，經校方聯繫，廖女父親認為外孫恐遭遇害，立刻報案。

廖女到案供稱，生下孩子沒多久，孩子就生病去世，所以拿浴巾包裹屍體，帶到文山區富德公墓，以路邊撿來的木棍挖掘深度約60公分的坑洞埋屍。

檢方認，廖女明知若未以適當容器妥適放置幼子遺體，將導致年幼遺骨鬆軟易逝，且極易腐敗與土壤混合而失其形體，也容易遭野生動物啃咬滅屍，且埋屍地點無明顯標誌，日後將無從尋得屍骨，仍執意遺棄屍體。

然而，檢警根據廖女證述，前後5次前往公墓開挖，仍挖不到屍骨，因此認她構成刑法第247條第1項遺棄屍體罪，雖無法證明廖姓男童死亡與廖女照護行為間的因果關係，但孩子生前照顧確實欠佳，且廖女仍逃避事實，選擇遺棄屍體，讓孩子無聲無息地就此消逝，因此請求法院對廖女量處1年有期徒刑。

全案審理6個多月，合議庭認，因迄今未尋獲男嬰屍體，也無其他證據證明廖女有起訴書所示方式埋葬，且廖女自白也查無補強證據佐證，僅其自白，難認有公訴意旨所指犯行，故判決無罪。

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