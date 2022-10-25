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我中了！高市府增列10.78億　每月加碼送7000元補助對象曝光

▲高雄市政府推出影片，宣傳幼兒托育補助政策 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府推出影片，宣傳幼兒托育補助政策 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

彩券行前一群人聚精會神、引頸期盼等著開獎，他們等著的不是樂透號碼，而是公共幼兒園的抽籤結果。高雄市政府透過詼諧方式，帶出力推公共化教保服務的概念，家中寶貝想讀公共幼兒園不必再搶破頭，而是人人有機會。

彩券行內多位家長抱著年幼的孩子，盼到最後一個號碼宣布後，興奮的歡呼聲此起彼落，高呼「我中了！」，原來他們都抽中了公共幼兒園的名額，還高興到手舞足蹈、樂不可支。影片呈現高雄市推動公共化教保服務，其中公共化教保服務經費增列10.78億元，公共化幼兒園新增3百餘班、準公共幼兒園數量252間位居全國之冠。

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▲高雄市政府推出影片，宣傳幼兒托育補助政策 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府推出影片，宣傳幼兒托育補助政策 。（圖／高雄市政府提供）

自今年8月起配合中央少子女化對策，2-5歲幼兒就學補助再加碼，幼兒就讀公立幼兒園每月不超過1,000元、非營立幼兒園每月不超過2,000元、準公共幼兒園每月不超過3,000元，多胎次及低收、中低收家庭再減免。另外，家長自行照顧幼兒或就讀私幼，每月按胎次補助5,000至7,000元，減輕家長經濟負擔，輕鬆育兒無煩惱。

高雄市連續3年推動擴大平價教保服務，111年公共化幼兒園可提供2萬5,123個入園名額，公共化教保服務供應量已達4成，加上準公共幼兒園可提供3萬3,869個入園名額，全市平價化教保服務供應量高達9成，提供家長更多元、平價的托育選擇，詳細影片連結如下。

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