　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

截水溝工程「流標6次」轟王惠美　縣府：新竹棒球場7次價漲3倍

▲彰化大埔截水溝成選戰攻防。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化大埔截水溝成選戰攻防。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨彰化縣議會黨團今日抨擊大埔截水溝工程「流標6次」經費「從26億增到37億」才決標，打臉縣長王惠美自詡「省長」形象。工務處表示，中央及各地方的工程實為物價波動、缺工缺料及整體大環境影響所造成流標，新竹市立棒球場更從一開始3.5億元，流標7標，決標調漲3倍超過11億元。

▲彰化大埔截水溝成選戰攻防。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化大埔截水溝日前動土。

總統蔡英文10月15日南下彰化為縣長候選人黃秀芳站台時，就說到中央政府推動「前瞻基礎建設計畫」，黃秀芳在四年前就爭取到26億經費，要拓寬大埔截水溝的堤岸道路，可是工程發包，卻歷經數度流標，當時王惠美競選總部也說中央工程因為疫情衝擊和國際營造物價大幅波動所造成，如今10天過去了，大埔截水溝流標話題又再度重提。

▲彰化大埔截水溝成選戰攻防。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化大埔截水溝成選戰攻防。

縣府工務處表示，本案工程由中央補助約23.45億元，縣府自籌約14.05億元，工程需要得擴充到37.5億元，原定工期4年，經檢討後將放寬到5年，雖中央補助，但縣府自籌款也高達10多億元，從2021至2027年分年編列請款。鑒於工程經費龐大，彰化縣政府也納入廉政採購平台，藉由檢、調、廉、職安等相關單位協助，確保公共工程品質及工程公開資訊之透明，招標過程公開、透明，一切都攤在陽光下。

相較於新竹市立棒球場，建造費用從一開始的3.5億元，最後總經費調漲3倍，變成超過11億元，過程中流標7次，新竹大車站計畫，總經費為65億元，暴增39億，變成104億，流標8次。彰化縣政府的辦理過程更為嚴謹。

▲彰化大埔截水溝成選戰攻防。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化大埔截水溝成選戰攻防。

經統計近期中央營建署及地方各級政府所辦理之10億元以上公共工程流標次數也有較高情形，綜合客觀因素，顯見本工程流標況，並非特例，更非行政效率不彰導致，實為物價波動、缺工缺料及廠商標案能量飽和等整體大環境影響所造成。

本工程內容雖有施工技術難度及施工風險較高之情形，惟已重新綜合評估並編列增加相關臨時設施、抽排水等假設工程數量，予以降低施工風險，行政院公共工程委員會於2022年4月19日巨額工程第4場次流標專案檢討會議中所建議修正契約、施工規範等招標文件內容，也已參酌該會意見修正。

▲彰化大埔截水溝成選戰攻防。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化大埔截水溝完工後示意圖。

又因應物價上漲，再訪查市場行情後，調整如鋼筋、鋼構、模版、混凝土、人工等大宗物料單價，縣府亦額外支出10億餘元，相關可能造成流標之因素，縣府已建立相關對策因應並逐一調整採購內容。

惟仍有部分因素無法克服，其中如台商回流及大型半導體廠商大規模設廠、擴廠，疫情與烏俄戰爭等因素，造成市場上缺工班、缺工程師、缺材料情形，以及中央、地方等各級單位加速公共建設，造成廠商之標案能量飽和等，屬整體大環境問題，都直接影響廠商對本工程的投標意願降低。

ET快訊
快訊／妻女遭軍卡輾斃　爸爸崩潰痛罵：怎麼會沒看到！
快訊／WhatsApp全球大當機！　不停轉圈「無法收發訊息」
房東漲租逼走吳興街12年義式餐廳　老闆泛淚：千萬個不捨
果粉崩潰！　蘋果「3大服務」宣布漲價
三峽軍卡輾斃母女！　PTT狂點名1人完蛋了
永和男遛狗突遭攻擊！　博美被活活打死
好市多爽停2天！女駕駛哭問「能刷卡嗎？」　她直擊喊療癒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林金結揪「韓國瑜合體造勢」唱民歌！他從土城→板橋　趕場拼當選

認愛後臉書首發文　游淑慧：需要很多很多勇敢

葉國文被切割？　四叉貓曝：粉專「博士班、高虹安推薦」消失了

選舉變「選比較不爛的蘋果」　呂秀蓮提政黨多元化：民主會更穩固

時力指徐定禎與鍾東錦「系出同源」　他轟假消息：我一直是本土台派

截水溝工程「流標6次」轟王惠美　縣府：新竹棒球場7次價漲3倍

基隆選情陷膠著？　蔡適應認穩定領先：對選舉有百分之百自信

游淑慧認愛三立高層　蔣萬安：選戰中有伴侶陪伴「值得祝福」

北市一選區「議員三腳督」　媒體人分析：情勢膠著恰如市長選戰

蔣萬安參拜城隍廟疑似違停？　蔣競辦：廟方有申請道路使用權

鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！

魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

金鐘57／陳亞蘭奪視帝..楊麗花虧「胸部太大」XD　背板倒掉超淡定：什麼叫最佳男主角

儀式感足、霸氣給承諾　中肯分析為何女生暈8+9

男童頭卡鐵窗懸掛9公尺　英勇鄰居撞門成功救援

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

趁女友熟睡幫畫「臉譜」　她起床眼神超凶狠瞪男友

林金結揪「韓國瑜合體造勢」唱民歌！他從土城→板橋　趕場拼當選

認愛後臉書首發文　游淑慧：需要很多很多勇敢

葉國文被切割？　四叉貓曝：粉專「博士班、高虹安推薦」消失了

選舉變「選比較不爛的蘋果」　呂秀蓮提政黨多元化：民主會更穩固

時力指徐定禎與鍾東錦「系出同源」　他轟假消息：我一直是本土台派

截水溝工程「流標6次」轟王惠美　縣府：新竹棒球場7次價漲3倍

基隆選情陷膠著？　蔡適應認穩定領先：對選舉有百分之百自信

游淑慧認愛三立高層　蔣萬安：選戰中有伴侶陪伴「值得祝福」

北市一選區「議員三腳督」　媒體人分析：情勢膠著恰如市長選戰

蔣萬安參拜城隍廟疑似違停？　蔣競辦：廟方有申請道路使用權

周興哲脫口1句話　魏如萱糗認「腦中浮現壓我畫面」：他未婚妻也在耶

江健榆日夜顛倒「爆肥破100公斤」　1年狂甩30公斤帥樣曝光！

新北第6選區／游輝宂秀中和在地美食　張嘉玲、張志豪勤問早

她動手術摘子宮　2週後「下體離奇爆血」休克亡！驗屍驚見動脈破洞

桃猿台灣大賽主場票價公佈！最貴1980元

金髮女騎電動車「外送毒」　遇警謊報身份被揪出是通緝犯

家庭支柱慘死...妻女慘遭軍卡輾斃　他心碎：怎麼會沒看到！

直擊／長榮米蘭航線起飛　米其林一星主廚特調「喝一口漫步威尼斯」

林金結揪「韓國瑜合體造勢」唱民歌！他從土城→板橋　趕場拼當選

金門皇家酒廠附近廢棄物起火　東北風助燃濃煙狂竄加派怪手搶救

上學途中媽媽突然睡著了！9歲兒超淡定撥手機：又變睡美人了　

政治熱門新聞

你是幸運兒？69.6萬台北熊好券2.0中獎者出爐　「查APP」下午就可用

國民黨女戰將熱戀三立高層！　挽手摟腰同居全直擊

軍卡擦撞機車釀2死　六軍團：非常抱歉

游淑慧認愛三立總編輯！　曝透過朋友牽線「有告訴郝龍斌」

「身兼7職」喊告高虹安！卓政宏狂接陌生來電

兵役延長「義務役每月薪餉將調整」　國防部：擬推1.5萬元方案

柯文哲租台玻大樓成「2024競辦」

下午就能用！台北熊好券2.0今抽籤

國民黨女戰將「10分鐘的戀愛」直擊　硬擠甜會男總編

游淑慧才酸三立「催票民調」　5天後被爆戀上總編輯

國民黨女將戀愛也有SOP　79字回應熱戀三立高層

美女議員競選看板遭塗鴉！杜汶澤1句話被讚爆

蔣孝嚴緋聞案又有新戰場！　周玉蔻槓蔡玉真：你是消息來源別想逃

馬英九喊「票投國民黨才沒戰爭」　 矢板明夫提1比喻：頭腦有問題

更多熱門

相關新聞

基隆選情陷膠著？　蔡適應認穩定領先：對選舉有百分之百自信

基隆選情陷膠著？　蔡適應認穩定領先：對選舉有百分之百自信

年底九合一大選將至，根據近期幾份民調資料顯示，兩位候選人民調差距都在誤差範圍內，對此，民進黨基隆市長候選人蔡適應表示，民調就是參考也尊重，「但我認為自己目前是穩定領先，也對年底選舉有100%自信。」

游淑慧認愛三立高層！　蔣萬安：忙碌選戰中有伴侶陪伴值得祝福

游淑慧認愛三立高層！　蔣萬安：忙碌選戰中有伴侶陪伴值得祝福

蔣萬安參拜城隍廟疑似違停？　蔣競辦：廟方有申請道路使用權

蔣萬安參拜城隍廟疑似違停？　蔣競辦：廟方有申請道路使用權

周玉蔻稱「投蔣就是投給習近平」　蔣萬安冷笑：造謠者的日常

周玉蔻稱「投蔣就是投給習近平」　蔣萬安冷笑：造謠者的日常

高端免費出赴日PCR只到年底　蔣萬安：解決問題需要誠意

高端免費出赴日PCR只到年底　蔣萬安：解決問題需要誠意

關鍵字：

2022九合一大選2022彰化縣長王惠美黃秀芳大埔截水溝

讀者迴響

熱門新聞

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

即／屏東佳冬砍人！與鄰居口角竟釀1死3傷

快篩陽不通報！她保證沒到處亂跑　「孫女1句話」全場靜默

身分證中2碼住飯店「每人只要609元」

國泰、好市多分手日定了！聯名卡明年8／7到期　250萬卡友換CUBE

三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

即／母送6歲女上幼兒園！途中慘遭軍卡撞飛雙亡

撞擊畫面曝！雙載機車貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

1家3口遭狂砍父慘死！妻兒手指被斬斷　兇嫌腸子外露

你是幸運兒？69.6萬台北熊好券2.0中獎者出爐　「查APP」下午就可用

國民黨女戰將熱戀三立高層！　挽手摟腰同居全直擊

朴春「身材大一號」近況照曝掀議

《我愛冰冰Show》出大包！遭控侵版權

永和分屍凶宅問話！對講機傳：在旁邊、頭很痛

快訊／謝和弦女兒出生了！

更多

最夯影音

更多
鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！

鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！
魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面