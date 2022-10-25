截水溝工程「流標6次」轟王惠美　縣府：新竹棒球場7次價漲3倍

▲彰化大埔截水溝成選戰攻防。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨彰化縣議會黨團今日抨擊大埔截水溝工程「流標6次」經費「從26億增到37億」才決標，打臉縣長王惠美自詡「省長」形象。工務處表示，中央及各地方的工程實為物價波動、缺工缺料及整體大環境影響所造成流標，新竹市立棒球場更從一開始3.5億元，流標7標，決標調漲3倍超過11億元。

▲彰化大埔截水溝日前動土。

總統蔡英文10月15日南下彰化為縣長候選人黃秀芳站台時，就說到中央政府推動「前瞻基礎建設計畫」，黃秀芳在四年前就爭取到26億經費，要拓寬大埔截水溝的堤岸道路，可是工程發包，卻歷經數度流標，當時王惠美競選總部也說中央工程因為疫情衝擊和國際營造物價大幅波動所造成，如今10天過去了，大埔截水溝流標話題又再度重提。

▲彰化大埔截水溝成選戰攻防。

縣府工務處表示，本案工程由中央補助約23.45億元，縣府自籌約14.05億元，工程需要得擴充到37.5億元，原定工期4年，經檢討後將放寬到5年，雖中央補助，但縣府自籌款也高達10多億元，從2021至2027年分年編列請款。鑒於工程經費龐大，彰化縣政府也納入廉政採購平台，藉由檢、調、廉、職安等相關單位協助，確保公共工程品質及工程公開資訊之透明，招標過程公開、透明，一切都攤在陽光下。

相較於新竹市立棒球場，建造費用從一開始的3.5億元，最後總經費調漲3倍，變成超過11億元，過程中流標7次，新竹大車站計畫，總經費為65億元，暴增39億，變成104億，流標8次。彰化縣政府的辦理過程更為嚴謹。

▲彰化大埔截水溝成選戰攻防。

經統計近期中央營建署及地方各級政府所辦理之10億元以上公共工程流標次數也有較高情形，綜合客觀因素，顯見本工程流標況，並非特例，更非行政效率不彰導致，實為物價波動、缺工缺料及廠商標案能量飽和等整體大環境影響所造成。

本工程內容雖有施工技術難度及施工風險較高之情形，惟已重新綜合評估並編列增加相關臨時設施、抽排水等假設工程數量，予以降低施工風險，行政院公共工程委員會於2022年4月19日巨額工程第4場次流標專案檢討會議中所建議修正契約、施工規範等招標文件內容，也已參酌該會意見修正。

▲彰化大埔截水溝完工後示意圖。

又因應物價上漲，再訪查市場行情後，調整如鋼筋、鋼構、模版、混凝土、人工等大宗物料單價，縣府亦額外支出10億餘元，相關可能造成流標之因素，縣府已建立相關對策因應並逐一調整採購內容。

惟仍有部分因素無法克服，其中如台商回流及大型半導體廠商大規模設廠、擴廠，疫情與烏俄戰爭等因素，造成市場上缺工班、缺工程師、缺材料情形，以及中央、地方等各級單位加速公共建設，造成廠商之標案能量飽和等，屬整體大環境問題，都直接影響廠商對本工程的投標意願降低。