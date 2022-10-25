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善行義舉嘉惠鄉親　雲林縣衛生局受贈長照巡迴醫療車

▲ 「台灣利他社會資源整合工作室」藉由社會資源的整合，捐贈以持續性、可近性與可執行性的醫療保健車，讓雲林縣民獲得具有溫度與優質的服務 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 「台灣利他社會資源整合工作室」藉由社會資源的整合，捐贈以持續性、可近性與可執行性的醫療保健車，讓雲林縣民獲得具有溫度與優質的服務 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

一名低調善心人士為實踐社會公益理念，以子女江家綺和江恩綺之名撒下愛與關懷的種子，特別委託「台灣利他社會資源整合工作室」設計捐贈專案，捐贈雲林縣衛生局「長照巡迴醫療車」1台，未來將運用於強化縣內長者醫療服務相關措施，打破健康不平等的差距，守護偏鄉民眾的健康，今（25）日舉辦捐贈儀式。 

雲林縣副縣長謝淑亞表示，雲林縣受地理環境與人口結構的影響，在醫療照護能量上屬於醫護人力不足與老化的縣市，又因城鄉差異面臨醫療資源不均等問題。感謝善心人士捐贈「長照巡迴醫療車」，除配備生理監測儀器設備及協助年老長者上下車的特殊座椅外，更設有中型液晶電視做為醫療衛教、健康促進與長照服務宣導使用，協助長者獲得介入措施、協助出門和促進社會參與的機會，減少照護落差，也藉由社會資源的挹注，強化社會安全網的支持性系統。

「台灣利他社會資源整合工作室」執行長陳雅芳表示，團隊長期關懷老人、身障、婦幼、高風險(脆弱)家庭等族群，具有專業長照與社福背景以及企業、國際組織與團體委託捐贈整合之經歷。這次藉由社會資源的整合，捐贈以持續性、可近性與可執行性的醫療保健車，讓雲林縣民獲得具有溫度與優質的服務 。

►聽Podcast #我在案發現場

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