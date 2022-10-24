又被打臉！他沒戴口罩挨罰3000元提告　高市衛生局三連敗

▲高雄市衛生局罰市民沒戴口罩3000元遭撤銷。（圖／記者許宥孺攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名李姓市民在去年5月19日新冠疫情三級警戒期間，因為外出沒戴口罩被衛生局裁罰3000元，但李男認為，高市府是19日下午開記者會時宣布要開罰不戴口罩者，但他當天一直工作到晚間9時，都沒有看手機、看新聞，而且中央衛福部是21日才宣布開罰，提告主張裁罰無效，法院審理認為，衛生局的認事用法均有違誤，於法不合，判決撤銷罰單。可上訴。

去年5月國內新冠疫情升高，各地方政府紛紛「超前部署」拉高防疫層級，甚至提前對不遵守防疫規定的民眾開罰。一位蔡姓市民因為沒戴口罩，被高市衛生局裁罰3000元，但被法院認為沒有管轄權撤銷罰單；又有一位江姓婦人確診被認為隱匿疫情，也被衛生局裁罰30萬元，法院也認為衛生局沒有給婦人陳述意見就罰，撤銷裁罰，如今衛生局的罰單又被撤銷，已是三連敗。

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

李姓男子提告表示，高雄市政府在去年5月19日上午公告「外出或於公共場域、室内空間未戴 口罩者將立即開罰」的防疫措施，並在當天下午2時的記者會上宣布馬上開罰，而他當天晚上9 時許，就被員警查獲外出沒有戴口罩遭罰3000元，他不服提起訴願，又被市府駁回，他才提起行政訴訟。

李男主張，市府在19日當天上午公告，下午記者會宣布，但他當天都在工作，工作時不能看手機，所以根本不知道這個消息，而且中央衛福部在21日才宣布要開罰，28日才正式實施，衛生局未考量行政訊息傳遞時間各種延宕可能性，未盡宣導通知之責而逕為裁罰，有違正當行政程序，違反比例原則當中的必要性原則，並侵害人民之受告知權，要求撤銷裁罰。

衛生局則辯稱，開罰的資訊除了在疫情記者會揭露，也經由各類媒體大量報導傳播，開罰已遵守行政程序法之「明確性原則」及「比例原則」，3000元罰鍰未逾越必要之程度，且所受限制尚屬輕微，尚符社會義務所應忍受範圍，處分並無違誤。

法院審理認為，衛生局發布防疫措施在沒有任何緩衝及宣導期間，一經公告即立刻對社會大眾予以舉發及裁罰，民眾恐有遭受突襲之虞，不僅有違比例原則，也違反誠實信用原則，因此認定衛生局認事用法均有違誤，撤銷3000元的罰單，全案可上訴。