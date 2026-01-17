花蓮吉安戶政幸福變身　桐花主題結婚登記拍照門面亮相

▲花蓮吉安鄉戶政事務所打造「桐花主題結婚登記拍照門面」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為營造溫馨且具儀式感的結婚登記環境，並回應新人拍照留念的實際需求，吉安鄉戶政事務所在客家委員會補助支持下，打造「桐花主題結婚登記拍照門面」，以大門門面作為拍照背板的設計概念，讓前來辦理結婚登記的新人，在踏入戶政事務所的第一刻，即能感受到幸福氛圍，留下珍貴合影。

吉安鄉戶政事務所主任楊玉如表示，考量室內空間不足，且觀察多數辦理結婚登記的新人習慣於大門前拍照，本次設計以盛開的桐花為主視覺。桐花在台灣文化中象徵著純潔、愛情、希望與堅韌的生命力也與客家文化連結緊密，呼應結婚所代表的真摯情感與人生承諾；並結合花圈意象，呈現婚禮圓滿，象徵牽引兩人攜手開啟人生共同旅程。

▲前來辦理結婚登記的新人，在踏入戶政事務所的第一刻，即能感受到幸福氛圍，留下珍貴合影。

整體門面設計以柔和、簡約的視覺語彙呈現，兼顧美感與拍照需求。民眾走近吉安鄉戶政事務所大門時，即可感受到溫暖祝福的氛圍，讓「幸福正在發生」不僅是一句話，而是真實呈現在眼前的幸福時刻。

吉安鄉戶政事務所進一步指出，感謝客家委員會補助及縣長徐榛蔚支持，使本案得以順利推動，透過桐花意象融入公共服務空間，呼應花蓮縣政府繁花盛開的意象，為新人打造更具紀念價值的結婚登記體驗。未來將持續以民眾需求為核心，營造友善、有溫度的戶政服務環境。

