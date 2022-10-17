前三總耳鼻喉主治醫師　台東衛生局長孫國平今履新

▲台東縣新任衛生局長孫國平(右)。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣衛生局17日舉行新任局長孫國平佈達及宣誓典禮，由台東縣長饒慶鈴主持及宣讀佈達令，副縣長王志輝擔任監誓人，孫國平在各級機關首長及地方醫界、衛生醫療相關團體代表的祝賀中上任。

縣長饒慶鈴表示，自黃明恩局長今年6月30日屆齡退休後，便由秘書長盧協昌代理，感謝他這段期間的勞心勞力，讓衛生局業務不中斷，順利推動台東縣衛政業務，同時在盧協昌的帶領下，大武衛生所入圍今年度公務人員傑出貢獻獎團體組複審；新任局長孫國平是透過公開徵才面試任用，他是國防醫學院畢業，曾在三軍總醫院擔任主治醫師、現於新北市診所執業，為一位學有專精的耳鼻喉科醫師，更長期在專科醫學會深耕，擁有豐富的資歷與人際網絡。



局長孫國平則指出，很高興能到美麗台東服務，他長期關注台東的衛生醫療事務，對於台東的醫療資源的需求與改善有概略認知，這次是懷抱著基督徒博愛的精神與使命參加甄選，期待追求價值，能為台東的醫療做出貢獻，也希望能在有同窗情誼的花蓮縣衛生局長朱家祥相挺下，為花東2縣公共衛生、醫療資源帶來合作契機，共同打造花東健康生活圈，也期盼跟衛生局及全縣16個衛生所同仁、醫療院所一起努力，讓台東醫療再升級，守護台東鄉親健康。

新任局長孫國平，是國防醫學院醫學系畢業，曾擔任三軍總醫院耳鼻喉部住院醫師、行政總醫師；三軍總醫院台中分院耳鼻喉部主治醫師；三軍總醫院台北公館分院耳鼻喉科中校主任醫師；國平耳鼻喉科診所院長；新北市永和區家庭照護醫療網醫師，目前是中華民國耳鼻喉科及頭頸部外科醫學會會員代表。