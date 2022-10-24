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豐原太平洋百貨餐飲　再次榮獲特優食安模範生

▲豐原太平洋百貨餐飲　再次榮獲特優食安模範生。（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲豐原太平洋百貨食安衛生再傳捷報，今年再度成為特優食安模範生。

圖、文／豐原太平洋百貨提供

豐原太平洋百貨食安衛生再傳捷報！日前受台中市政府邀請出席「食安饗宴 榮耀再現」台中市食品業衛生自主管理評核授證典禮，榮獲111年臺中市食品業衛生自主管理評核授證，歷經6個月的審查，今年再度成為特優食安模範生。

▲豐原太平洋百貨餐飲　再次榮獲特優食安模範生。（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲「肉多多火鍋」榮獲特優。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示：「近年來，我們不斷積極引進優質餐飲品牌進駐，連續榮獲食品安全認證的授獎，不僅是對豐原太平洋百貨餐飲管理的肯定，同時更為廣大的消費者提供了更安心、更豐富的美食選擇。」

▲豐原太平洋百貨餐飲　再次榮獲特優食安模範生。（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲「台南擔仔麵」榮獲優級。

今年，豐原太平洋百貨8F「肉多多火鍋」榮獲特優、B1「台南擔仔麵」榮獲優級，還有8家餐飲品牌獲得良級標章，分別為8F「牛角日式燒肉」、「鬥牛士牛排」及B1的「可瑞安韓式烤肉」、「娜娜廚泰味店」、「紅番鐵板燒」、「WO TOP屋台涮涮鍋」、「多墨拉麵」、「虎口飯吃」等，無論是風味和衛生都是消費者大快朵頤的最佳選擇！

▲豐原太平洋百貨餐飲　再次榮獲特優食安模範生。（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲「紅番鐵板燒」獲得良級標章。

同時，即將於10/27(四)-11/13(日)進行的太平洋百貨酬賓購物節，推出活動期間當日全館消費累計2000元，加碼吉利卡點數5倍送。10/29(六)、10/30(日)、11/5(六)、11/6(日)、11/12(六)、11/13(日)當日購物滿5000就可參加通通有獎的週末限定轉轉樂！身為台中購物節5倍回饋特約店家，在豐原太平洋百貨消費，中好宅、抽汽車大獎機會都有5倍！歡迎大家來豐原太平洋百貨，讓您美味加倍、安心加倍、點數5倍、中獎機會更加倍！

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