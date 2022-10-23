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印尼泡麵農藥超標　台灣今年7月才「銷毀4噸」快檢查製造日期

▲▼印尼泡麵農藥超標　台灣今年7月才「銷毀4噸」快檢查製造日期。（圖／翻攝自泰媒《the　thaiger》）

▲印尼泡麵農藥超標，被泰國下架，而台灣今年7月也在同款泡麵檢出農藥。（圖／翻攝自泰媒《The Thaiger》）

記者柯沛辰／綜合報導

印尼泡麵物美價廉，一直是台灣超市或量販店的熱門商品。不過，Mie Sedaap的韓國辣雞風味泡麵近日檢出農藥（環氧乙烷）超標，被泰國、新加坡食藥部門下架召回。事實上，我國食藥署今年7月也曾發現Mie Sedaap有5款泡麵環氧乙烷超標，將一批4公噸的違規泡麵銷毀，並要求業者改善，未料泰國近期又檢出問題。

根據泰媒《The Thaiger》報導，泰國食品藥物管理局（FDA）全面召回Mie Sedaap韓國辣雞風味泡麵，因為由印尼工廠生產的2批樣品檢出了環氧乙烷，這種物質容易致癌，接觸後會刺激眼睛、肺和皮膚，屬無味氣體，時常作為殺蟲劑、清潔劑成分。

報導指出，這些受汙染的產品被運往泰國、新加坡等國。早前，新加坡食品局篩檢4款Mie Sedaap品牌的泡麵後，進行下架召回，因為其中檢出了環氧乙烷，正是此舉引起泰國食品藥物管理局注意，決定進一步調查，果真檢出類似物質。

泰國下架召回的2批泡麵，分別是去年11月25日、12月7日生產，保存期限一年。報導呼籲有購買Mie Sedaap韓國辣雞風味泡麵的民眾仔細檢查生產日期，以免吃下有問題的產品。

今年7月5日，我國食藥署公布邊境查驗違規項目，Mie Sedaap就有5款泡麵被驗出環氧乙烷超標，而且前一個月也有一款同樣泡麵超標，半年內違規2次，因此將4公噸泡麵退運或銷毀。不過，許多網路賣場仍販售多款Mie Sedaap泡麵，恐成為食安漏洞。

當時我食藥署抽驗的分別是Mie Sedaap的牛肉、雞肉、韓式辣雞味炒麵、韓式辣味湯麵、酸辣風味，全部都是農藥殘留超標。而早在上個月，該公司也進口這次泰國檢出問題的Mie Sedaap韓國辣雞風味，同樣驗出農藥超標。

▲▼印尼出口「韓式辣味湯麵」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖／食藥署提供）

▲▼今年7月，印尼出口來台的Mie Sedaap泡麵有5款檢出農藥超標。（圖／食藥署）

▲▼印尼出口「酸辣風味麵」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖／食藥署提供）

食藥署表示，環氧乙烷在國內並未核准使用，目前僅有少數國家如美國、加拿大有限度准許使用在香料、芝麻，作為蒸熏殺菌之用。由於這是近期首次驗到進口食品有環氧乙烷，因此抽驗比例將從原本的2％到10％，提升至20%到50％，並要求業者改善。

目前環氧乙烷已被世界衛生組織旗下的國際癌症研究署（IARC）列為一級致癌物，即屬於人類確定致癌物，長期接觸的話，容易罹患淋巴癌、乳癌。此外，環氧乙烷的神經毒性也可能造成中樞及周邊神經病變。

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