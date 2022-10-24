生意下滑！女友穿黑絲「制服誘惑攬客」漲3成　他氣炸…網敲碗地址

▲女友提議，穿黑絲誘惑，業績一定大漲。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者施怡妏／綜合報導

受到疫情攪局，許多店家生意也跟著受到影響，一名男網友表示，本身做餐飲業的，最近生意好不容易慢慢復甦，女友提議來店裡幫忙，但是女友總是穿得很暴露，還大玩角色扮演，吸引很多男顧客上門，雖然業績提升2-3成，但是原PO卻很生氣。貼文曝光，網友敲碗求地址「店在哪裡，想去」。

男網友在臉書「靠北女友2.0」發文，這幾天遇到疫情，店裡的生意明顯差了許多，最近好不容易慢慢復甦，開始回到忙碌的生活，21歲的女友便提議要來店裡幫忙，他也答應了，「只是她來後，我覺得非常讓我不滿」，因為女友總是穿得很暴露，兩截式+短褲或是裙子，「還莫名其妙玩什麼制服系列裝扮」。

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原PO醋意滿滿，「拜託別這樣啊，吸引一堆臭豬哥來」，但女友卻很開心，生意比以往提升了2-3成業績，還說要找3個閨蜜一起來助陣，原PO翻白眼表示，「說穿個黑絲誘惑，肯定大漲業績賺大錢，拜託我這邊是餐館不是牛肉場！不用賣肉啊，現在年輕女生到底在想什麼啊？」

貼文一出，網友歪樓敲碗求店家地址，「求地址朝聖」、「你的女友太聰明了， 有經營生意的頭腦， 好好留住， 你會發大財的」、「道德在那裡，倫理在那裡，地址在哪裡，營業時間又在哪裡」、「實在不可取，傷風敗俗！告訴我地點在哪裡，我去譴責她和閨蜜們」、「 你也可以只穿個丁字褲賣，來個猛男誘惑，這樣不就扯平了」、「女友貢獻賺錢密碼欸」。

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