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台南新市區塑膠回收廠大火　奇美餐車到場為打火兄弟提供餐飲

▲奇美食品公司出動餐車到台南市新市塑膠製品回收工廠火災現場，提供熱飲、包子等餐點給現場消防人員食用，以補充氣力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美食品公司出動餐車到台南市新市塑膠製品回收工廠火災現場，提供熱飲、包子等餐點給現場消防人員食用，以補充氣力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新市區1家塑膠製品回收公司，11日上午6時38分許發生火警，現場因有大量塑膠物品及塑膠布，火勢燃燒猛烈，廠房已陷入一片火海，輻射熱很高，火勢雖在上午10時33分許控制，但下午2時火勢尚未撲滅，為補充打火兄弟體力，奇美食品出動餐車到場，提供熱飲、餐點為消防人員加油。

▲奇美食品公司出動餐車到台南市新市塑膠製品回收工廠火災現場，提供熱飲、包子等餐點給現場消防人員食用，以補充氣力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局指出，新市分隊在上午7時17分請求增派第三梯次支援，目前已派出約30車消防車及人員過30人前往搶救，但由於火場有大量塑膠物品及塑膠布，都是易燃物，火勢一發不可收拾，現場陷入一片火海，在消防人員以多條水線搶救下，火勢於上午10時33分許控制，但一直到下午2時許，尚未撲滅火勢，為補充打火兄弟體力，奇美食品出動餐車到場，提供熱飲、包子等餐點，讓消防人員食用，補充熱量與體力。

▲奇美食品公司出動餐車到台南市新市塑膠製品回收工廠火災現場，提供熱飲、包子等餐點給現場消防人員食用，以補充氣力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲奇美食品公司出動餐車到台南市新市塑膠製品回收工廠火災現場，提供熱飲、包子等餐點給現場消防人員食用，以補充氣力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美食品公司出動餐車到台南市新市塑膠製品回收工廠火災現場，提供熱飲、包子等餐點給現場消防人員食用，以補充氣力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局消防救災第四大隊大隊長蔡國保指出，為因應大型火災等需求，消防局與奇美食品公司有簽定支援協定，如有大型災害發生，為補充打火兄弟體力，奇美食品公司會出動餐車到場，提供熱飲、包子等餐點，讓消防人員用餐、飲用，以補充熱量與補力，讓現場消防人員更有氣力進行搶救滅火。

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