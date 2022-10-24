腦袋浸水遭啃咬！男孩游泳「鼻子鑽蟲蟲」　感染一周後不幸慘死

▲一名男童在胡佛水壩游泳時，慘遭阿米巴原蟲感染致死。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國一名來自內華達州的男童，今年10月初在胡佛水壩（Hoover Dam）游泳時，竟有「阿米巴原蟲」從鼻子進入男童腦部導致感染，經過短短一周後，他便開始出現頭痛、噁心、發燒、嘔吐等症狀，不到一個月就因腦部遭感染侵蝕致死。就連當局都證實，男童的症狀其實相當罕見。

根據《太陽報》，南內華達衛生局（SNHD）在一份聲明中指出，該名未滿18歲、來自內華達州克拉克郡的男童10月5日在胡佛水壩游泳時，不幸接觸到具致命感染性、且會侵蝕腦部的阿米巴原蟲，在出現相關症狀後，於19日被宣告死亡。

衛生當局官員勒岡（Fermin Leguen）表示，「我想對這名年輕人的家屬致哀，雖然我想向公眾保證，這種類型的感染極為罕見，但我知道這並沒有給他的家人朋友們帶來任何一絲安慰。」

報導指出，這種會侵蝕腦部的變形蟲又被稱為福氏內格里變形蟲，通常存在於溫暖且新鮮的水環境，例如淡水湖泊、河川、溫泉水、飲用溫泉水、工廠排出溫水、含氯量不足的泳池中，一旦通過鼻子進入人類大腦，便會開始破壞腦部組織，引起致命的原發性阿米巴腦膜腦炎（PAM）感染。

症狀通常從感染後第5天開始，通常包括頭痛、噁心、發燒、嘔吐，隨著感染變化，症狀將發展為精神錯亂、頸部僵硬、癲癇、產生幻覺或昏迷等，其死亡率高達97%，從1962年至今只有4人在感染後仍能存活。

據悉，該名來自內華達州的男孩是今年第3名死於阿米巴原蟲的人。

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