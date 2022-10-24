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藍綠吵重啟疫苗調閱小組！蔣萬安批民進黨多數暴力　踐踏民眾知的權利

▲▼衛福部長薛瑞元 蔣萬安 衛環委員會 詢答。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市長候選人、立委蔣萬安24日出席立院社福衛環委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立院社福衛環委員會24日處理3項臨時提案，民進黨立委提案重啟疫苗採購調閱小組，提及國民黨台北市長候選人、立委蔣萬安違法抄錄揭露合約內容，並片面公布、斷章取義，引發藍綠立委唇槍舌戰。蔣萬安下午表示，民進黨採取人數暴力針對在野黨委員，「要圍剿我，沒有關係，但人民知的權利不容踐踏。」

蔣萬安24日上午出席立法院社福衛環委員會，原訂中午12時接受網路節目《新聞不芹菜》訪問，但因立院突然針對重啟疫苗調閱小組進行攻防，因此蔣萬安延遲接受訪問，以視訊方式進行。

事後，蔣萬安接受《新聞不芹菜》訪問時說明事件原委，提及立法院今日排了專案報告，邀請衛福部針對高端EUA審查過程爭議質詢，質詢結束後民進黨卻臨時提案，並於11時30分進行表決，而雙方不斷發言、攻防，才無法趕到節目現場。

▲▼蔣萬安 時事議題受訪 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

蔣萬安說明，今早民進黨提了一個案子，內容稱「因蔣萬安委員違法抄錄揭露疫苗採購合約內容並片面公布、斷章取義，要求重啟疫苗採購調閱小組」，基本上立委要監督行政部門，調閱小組也是針對疫苗過程，包括看採購合約、往來書信等，從中查看有無弊端，立委是代表人民監督政府，結果民進黨提案卻針對在野黨的個別立委。

蔣萬安指出，立法權已經凌駕司法，是否違法可以去提告、把他送到委員會由法院或紀律委員會做調查，但絕對不能因民進黨在立院佔多數，就採取人數暴力針對在野黨委員，「我想他們當然是藉由此議題要政治操作。」

蔣萬安強調，民進黨立委透過專案報告，在立院場域圍剿他一個人，而他無所畏懼，也不會低頭，但會堅定捍衛民眾知的權利，並要求衛福部、政府公開所有當時審查緊急使用授權（EUA）、跟高端簽約過程。

蔣萬安說，現在所有解密鑰匙都在政府手中，當時給立委的資料遮蔽、塗黑三分之二，卻被他發現在保密協議中有例外規定，包括法院、政府機關、監管單位若有需求，必須完整公開合約內容，讓監管單位與法院了解採購價格、數量、到貨期程等，但前衛福部長陳時中、衛福部官員都支支吾吾，說法制單位要再研究。

蔣萬安表示，自己必須將例外規定公佈出來，其實絕對不是像是衛福部、民進黨政府所言，所有事情都必須保密，而是擁有例外規定可完整公開，讓大家監督與知道，「其實我就是站在民眾立場，應該回過頭檢視他們當時所作所為的各種狀況，攤在陽光下面。」

針對最終由召委張育美宣布，經協商後全數撤案等結論，蔣萬安提及，不論是民進黨中央政府、衛福部官員、指揮中心、民進黨團，甚至是民進黨立院黨團總召柯建銘也來衛環委員會，「要圍剿我、圍攻我，都沒有關係，但是人民知的權利絕對不容踐踏，我會捍衛到底。」而民進黨立委要採多數暴力，也足以證明民進黨在立法院多麽橫行霸道。

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