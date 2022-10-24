被控違法抄錄疫苗採購合約　蔣萬安點名7綠委：反對民眾知道真相？

▲蔣萬安24日出席立院社福衛環委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立院社福衛環委員會24日處理3項臨時提案，民進黨立委提案重啟疫苗採購調閱小組，稱國民黨台北市長候選人、立委蔣萬安違法抄錄揭露合約內容，並片面公布、斷章取義，引發藍綠立委唇槍舌戰。蔣萬安事後批評，民進黨立委憑什麼未審先判，並點名7位民進黨立委，是否反對民眾知道疫苗採購合約真相？

蔣萬安24日下午於臉書表示，自己被民進黨立委指責違法揭露疫苗採購合約內容，但民進黨立委既不是法官，也不是紀律委員會，「憑什麼未審先判，在提案上直接說我違法？」敬告民進黨官員、立委，可以繼續藉由人數優勢圍剿在野黨，但全民都知道這是民進黨心虛、畏懼下的政治操作。

蔣萬安也點名7名民進黨立委，包括賴惠員、邱泰源、陳瑩、吳玉琴、洪申翰、蘇巧慧、莊競程等人，是否反對民眾知道疫苗採購合約的真相？

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安默寫疫苗採購合約的保密除外條款內容。（圖／翻攝自蔣萬安臉書粉專）

蔣萬安強調，「民進黨可以衝著我來，對我提告或移送紀律委員會，但不要用人數暴力通過提案，圍剿在野黨。」如果堅持採用多數暴力，只會證明民進黨是一個說謊且霸道的黑箱政黨，「民進黨既然承認有除外規定，還要隱瞞高端採購合約、護航高端秘辛到何時？」

蔣萬安指出，自己22日公開親手默寫的疫苗採購合約「除外條款」，證明只要政府、法院或監管機關有需要，疫苗採購合約就可以解密，戳破了時任衛福部長陳時中的謊言；台灣有72％民眾希望政府公布疫苗採購合約，但陳時中卻隻手遮天，聲稱有「保密條款」無法公布內容，甚至還抵制立法院的調查。

蔣萬安說，自己擔任過美國商務律師，知道商業合約會有保密除外規定，即使合約關鍵資料都被塗黑，在場內也不准帶手機或抄錄，但仍默記保密條款除外規定，回到辦公室後寫在紙上，並揭露給全民，讓大家一起對抗政府的黑箱謊言，「我會持續戰鬥，無所畏懼！」

▼民進黨立委臨時提案，因蔣萬安違法抄錄揭露疫苗採購合約內容並片面公布、斷章取義，要求重啟疫苗採購調閱小組，最終召委張育美宣布，經協商後全數撤案。（圖／翻攝自徐巧芯臉書粉專）