馬國女大生告別式！父135字淚別愛女：對不起，爸媽沒保護好你

記者黃彥傑、陳韻如／台北報導

馬來西亞籍蔡姓女大生(24歲)到台灣求學，不料日前卻遭陳姓男網友(30歲)殺害，陳屍士林租屋處，雙親得知噩耗後悲痛萬分，搭機抵台處理愛女後事。蔡女告別式今(24日)舉行，蔡父在儀式上忍住悲傷情緒對女兒表示，「放下一切帶著大家的愛到天堂去快樂生活，寶貝女兒我們永遠愛你」。 p>

▲馬國女大生告別式，親友齊聚送她最後一程。（圖／記者黃彥傑攝）

這起案件發生在13日晚間，新北市警方接獲報案，稱有人在鶯歌住處服藥輕生，警消人員緊急前往將陳嫌送醫，而他當時一息尚存，卻透露自己殺了人，而警方趕到北市士林後，果真發現蔡姓女大生已陳屍租屋處床上。

陳嫌事後向警方供稱，蔡女與他交往5天，就狂花他10萬元，他因此心生不滿，13日當天雙方爆發爭執，他因而失手殺害蔡女，「我只是想嚇嚇她」。

蔡女雙親接獲噩耗後，立即搭機來台處理女兒後事，而今是蔡女告別式，現場來了許多她的好友，現場氣氛哀戚。另外，蔡父也忍著悲痛對女兒述說家人們對她的愛。

蔡父表示，「對不起，爸爸、媽媽、弟弟沒有保護好你，但你知道我們有多麼愛你」，雖然遭遇不幸，但這24年的人生，依然充滿著家人、朋友、老師、同學的愛，「記得爸爸、媽媽給你的教育，相信這個世界是那麼的善良美好，現在你放下一切帶著大家的愛到天堂去快樂生活，寶貝女兒我們永遠愛你」。