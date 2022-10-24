資策會老長官挺高虹安　台大電機系友嘆：多少人沒資源出國？

▲吳瑞北近期發文說明資策會分層權責，掀起網路意見交鋒；圖為立委高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安近日遭質疑在資策會期間違法兼職科智企業，資策會前執行長吳瑞北發文，以台積電創辦人張忠謀為例相挺，引發網路熱議。成大電機系教授李忠憲連日透過臉書批評，這種類比不倫不類，直指多少傑出的台大電機系學生因為家庭經濟狀況，沒辦法出國留學，「為什麼他們不能圓夢？高虹安卻可以？還可以一邊出差一邊留學拿博士？」也有與高虹安同屆的台大電機系友分享，如果同樣資源用在沒資源出國的學生上，就不會花了錢養人取得博士學位後，轉身就當官去了。

吳瑞北近日透過臉書發文表示，針對高虹安在資策會的事，這段時間有一些正好是他主政，說明資策會內涵與分層權責，並以時任工研院院長的張忠謀創辦台積電為例，「沒有當時工研院張忠謀兼職台積電董事長，會有今天的護國神山？」

不過，李忠憲近日接連透過臉書表達反對意見稱，高虹安的事情，他尤其對吳瑞北特別反感，「你自己在台大電機系當教授，有多少傑出的學生因為家庭經濟的狀況，沒有辦法出國留學，多到不可勝數，這些人跟高虹安比起來優秀多少？為什麼他們不能圓夢？高虹安卻可以？還可以一邊出差一邊留學拿博士？離譜到這種程度！」

李忠憲談及，念台大電機很多都是想要出國念書的，當年包括自己和朋友們，有不少人拿到獎學金出國去念博士，這些人是運氣好，更多的是拿不到錢，只好放棄自己原本的夢想，改變生涯規劃，留在國內念博士或放棄，雖然後來有些留在台灣念博士的人發展得非常好，包括吳瑞北，但有好幾個教授朋友跟自己說有遺憾。

另一方面，民進黨立法院黨團總召柯建銘的助理周立軒透過臉書分享李忠憲的文章，有一名與高虹安同屆的台大電機系友留言感慨，很理解為什麼高在自我宣傳時要跳過大學，因為2002年大學指定考試是近25年來數一數二難的，當年台大電機最低錄取分數為373分，師大資訊教育學系錄取分數為177.5分，但是台大電機有多少人面對神級的降維打擊？現在台大電機的教授至少有2位自己的同學，其中一人成績優異卻沒有出國，理由應該非常明顯。

該名電機系友表示，吳瑞北身為台大電機系、台大電機博士、台大電機教授，但是當他維護「台大電機大學部學生眼中的學渣」時，是否曾想過自己任教的科系、全台灣第一、全世界前20名的台大電機系，有多少學生沒有足夠的背景或資源出國？如果吳有資源，用在台大電機、台大資訊工程學系的同學身上是不是更有機會真正造福國家社會，而不會花了部分納稅人的錢養了人、取得一個博士學位後，沒有獲得他提供的服務，也沒帶來多少技術上的進步，轉身就去當官去了，而且還不是甚麼有些起碼貢獻的事務官，是去選舉了。