咖啡面積全國第3！台東打造在地品牌　推出科技選豆單品咖啡

▲台東推動在地咖啡產業與職人攜手舉辦「台東咖啡手沖體驗工作坊」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府與台東咖啡職人攜手合作，22日下午舉辦「台東咖啡手沖體驗工作坊」，講師為資深台東咖啡師前輩，同時經營艾蘭哥爾藝文咖啡館的主理人張弘典老師，過去從事咖啡生產者之教育及輔導工作，也舉辦各項技術之研習及活動，更邀請台東成功知名咖啡店「行動者咖啡」主理人鍾明峰為特別嘉賓，帶領學生透過簡單且專業的沖煮方式，體驗台東咖啡的風味及文化。

▲講師帶領學生透過簡單且專業的沖煮方式，體驗台東咖啡的風味及文化。

在美麗的太平洋左岸，台東是一座自然恩典的藏寶箱，「咖啡」就是其中閃耀的黑鑽石。台東咖啡具備自然環境優勢及發展潛力，臺東縣政府今年成立「太平洋左岸台東咖啡」區域品牌，積極辦理咖啡評鑑及工作坊，提供有興趣的民眾免費參加，活動報名也相當踴躍，不到3天即額滿。

台東縣長饒慶鈴表示，台東咖啡種植面積約143公頃，目前位居全國第3，無論是台東的南迴、縱谷或是東海岸地區，咖啡農們持續精進咖啡種植、烘焙技術，逐漸形塑出在地咖啡的風味特色，加上台東得天獨厚的山海景致配上咖啡，讓許多人發現台東咖啡的美好。