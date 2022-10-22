▲「太平洋左岸台東咖啡手沖體驗工作坊」今開班。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推動台東咖啡產業的發展，台東縣政府與台東咖啡職人攜手合作，於22日下午，在艾蘭哥爾藝文咖啡館舉辦「台東咖啡手沖體驗工作坊」，活動講師為資深台東咖啡師前輩，同時經營艾蘭哥爾藝文咖啡館的主理人——張弘典老師，過去從事咖啡生產者之教育及輔導工作，也舉辦各項技術之研習及活動，更邀請台東成功知名咖啡店「行動者咖啡」主理人鍾明峰為特別嘉賓，帶領學生透過簡單且專業的沖煮方式，體驗台東咖啡的風味及文化。



縣府農業處長許家豪指出，今年品牌已與許多商業品牌合作舉行快閃活動及開發衍生品，接下來還有2場特別活動給予民眾機會認識台東咖啡，10月28日搭乘易遊網環島之星列車旅客，可獲得精美「台東精品咖啡包」贈禮，免費享用現場手沖的台東咖啡，以咖啡香氣開啟漫遊旅程；另11月1日至30日板橋大遠百1F IDRIP COFFEE LAB，店內將會販售「11月限定台東單品咖啡」，經由iDrip 智能咖啡機快速且精確地數據完美呈現台東咖啡風味，達到科技、咖啡與生活感受上的體驗活動，以不同面向推廣品牌。

此次打造太平洋左岸台東咖啡品牌，結合台東推動慢經濟，期盼透過咖啡香氣及風味，品味在地的慢生活，感受台東山海的靜謐、文化的魅力，藉此帶動台東咖啡產業，提升市場競爭力，活絡地區發展。