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數學考卷29題答案「全都是A」！老師解釋背後原因：不是整學生

▲考試,寫字,考卷,作弊,大考,學測,指考,測驗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲這名數學老師將考卷設計成答案全都是A。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

山東青島一名數學老師日前出題考學生，沒想到考卷上的29道選擇題「答案全是A」，因而引起外界討論。對此，該名老師回應，會這樣子做，並非為了整學生，而是想要訓練一下學生們的心理素質、從而培養自信心。

綜合陸媒報導，這名數學老師在課堂間出題，29道數學選擇題，答案全部都是A，因而引起討論，也有不少網友提出意見，認為這種做法不妥。

對此，該名數學老師出面回應，其實這樣出題以後，學生們的最終成績都還不錯，有些學生對某些題目感到糾結，但最後選擇相信自己，公布答案以後，也讓孩子們感到十分激動。

▼老師表示，會這樣出題，是為了訓練學生的心理素質。（圖／翻攝微博／九派新聞）

▲▼數學考卷答案全都是A。（圖／翻攝微博／九派新聞）

該名數學老師說，會想要這樣出題，出發點不是要整學生，而是想要訓練學生的心理素質、從而培養選擇正確答案的信心。

而數學老師的說法曝光，仍舊引起許多討論，有許多網友留言批評，「會的不敢寫、不會的不敢抄」、「遇到不會就蒙C的不是完蛋了嗎」、「拿孩子做實驗呢，師德哪裡去了」、「這不叫鍛鍊孩子，這是滿足自己對人性考驗的好奇心，搞人心態。」

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