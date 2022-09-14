5成高中未落實早自習新制　教長宣示：逐案查核到改善為止

記者許敏溶／台北報導

全國公私立高中今年開學實施早自習新制，但根據今（14日）發布調查，全台仍有近5成高中要求學生到校早自習，私校佔近8成，並採「申請書」方式變相要求學生參與，教育部長潘文忠強調，絕不允許學校巧立名目強制學生早自習，教育部將與地方政府查核到改善為止，若學校經輔導仍未改善，將依法處置。

本學期開始，高中朝會活動每週最多1天，學生只要在早上8時10分到校即可，原早自習時段自主規劃，國中小也修法明訂「不得在早自習考試」，但台灣青年民主協會今天發布調查發現，全台仍有近5成高中要求學生到校早自習，尤以私校近8成最嚴重，另有8成國中仍在早自習時考試，甚至有學校用「申請書」方式變相要求學生參與。

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▲早自習新制大調查，全台仍有近五成高中未落實。（圖／記者楊惠琪攝）

潘文忠接受媒體採訪時表示，國、高中早自習新制是中央與地方長時間以來磋商後規劃實施，目的是把早晨間還給學生自主安排或休息，部分學校未依規定執行，教育部會與地方共同查核，絕對不允許學校巧立各種名目，希望回歸制度。

潘文忠指出，很多高中生都是跨學區求學，一早通勤是影響學生的休息機會，教育部在早自習政策上會強力執行，而教育部與國教署設立民意信箱，若有學校未執行新制，學生可以投書反映，教育部一定查核至該校改善為止。

若部分學校經過輔導仍未改善，潘文忠強調，私校將會依照私校法處置，公立學校依照考績來做處理，希望這個經過各縣市會商的新制度要落實，否則將納入教育部的一般補助考核規定中辦理，藉此落實早自習新制。

▲潘文忠強調，將查核違反早自習新規學校到改善為止。（圖／記者許敏溶攝）